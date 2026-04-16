След гласуване: Сенаторите отново отказаха да спрат войната в Иран

Сенатът на САЩ отхвърли резолюция, която на практика би разпоредила на американската администрация да прекрати военните действия срещу Иран. 47 законодатели в горната камара на Конгреса гласуваха в подкрепа на резолюцията, докато 52 гласуваха против нея. Единственият член на управляващата Републиканска партия, който гласува „за“, беше Ранд Пол (републиканец от Кентъки). Единственият демократ пък, който гласува „против“, беше Джон Фетерман (републиканец от Пенсилвания). Подобна резолюция беше блокирана преди това в Камарата на представителите.

Конституцията на САЩ предоставя правомощието да обявява война не на президента, а на Конгреса. През последните десетилетия обаче американските лидери тълкуват законодателните правомощия за използване на военна сила в чужбина много широко, включително за започване на по същество нови операции. Вследствие на това, през последните месеци няколко членове на Конгреса изготвят резолюции, изискващи от президента на САЩ Доналд Тръмп да използва военна сила срещу Иран само със законодателно разрешение. Нито една от тези резолюции обаче не е приета.

На 28 февруари Съединените щати и Израел започнаха мащабна операция срещу Иран. На 7 април американският президент обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Ислямската република. На 11 април Иран и Съединените щати проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Джей Д. Ванс. Както по-късно съобщиха Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия. Все още не е известно дали ще се проведе нов кръг от консултации. Освен това Съединените щати наложиха военноморска блокада на Иран на 13 април.

