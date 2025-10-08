Войната в Украйна:

КЕВР определи нормите на възвръщаемост за ВиК операторите

08 октомври 2025, 11:24 часа 263 прочитания 0 коментара
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи нормата на възвръщаемост на собствения капитал на "Софийска вода" АД на 13 процента. Това е посочено в доклад на регулатора, обсъден днес във връзка с определянето на нормата на възвръщаемост за ВиК операторите за регулаторния период 2027–2031 г. Случаят със "Софийска вода" е изключение, тъй като нормата е определена въз основа на решение на Върховния административен съд (ВАС), който даде задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Как се изчисляват?

При изчислението са отчетени обстоятелствата по концесионния договор между Столична община и дружеството за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на общината.

За останалите оператори нормата се определя по коефициент за отделните групи - големи, средни, малки и микро оператори.

В доклада на КЕВР се отбелязва, че при някои от големите и средни дружества с държавно участие собственият капитал е увеличен през 2023–2024 г. с решения на "Български ВиК холдинг" ЕАД с общ размер от 86,528 млн. лв. Сред тях са "ВиК" – Ямбол, Смолян, Стара Загора, Сливен, Перник, Кърджали, Бургас и Силистра. Увеличенията са свързани с индексация на строително-монтажни дейности по проекти, финансирани по ОП "Околна среда 2014–2020", предаде БТА.

Допълнително капиталът на "Кюстендилска вода" ЕООД е увеличен с 3,28 млн. лв., а на "ВиК" ЕООД – София с 34 млн. лв. с цел компенсиране на натрупани загуби и осигуряване на средства за инвестиции и погасяване на задължения към "Български ВиК холдинг".

В същото време пет ВиК оператора ("Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково, "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, Смолян и "Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД) отчитат отрицателни стойности на собствения капитал в общ размер от –49,238 млн. лв. (като най-съществена е стойността за "ВиК -Шумен" ООД в размер на –32,518 млн. лв.).

Шест дружества ("Водоснабдяване и канализация –Шумен" ООД, "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, "Водоснабдяване и канализация" ООД, Перник, "ВиК" ООД, Кърджали и "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, Смолян) отчитат текуща загуба за 2024 г. в размер на общо 36,056 млн. лв., като най-голямата е на "ВиК" – Смолян (–22,131 млн. лв.).

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
