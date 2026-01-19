Спорт:

Китайската икономика отбеляза изненадващо слаб ръст

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Китай се е увеличил с 4,5 на сто на годишна база през четвъртото тримесечие на 2025 г., сочат публикувани днес данни на Националното статистическо бюро на страната, цитирани от световните агенции. Това е най-слабият тримесечен ръст на втората по големина икономика в света от края на локдауните заради пандемията от КОВИД-19. През предходните три тримесечия икономиката нарасна съответно с 5,4, 5,2 и 4,8 на сто.

Изпълнена цел

Все пак, за цялата година растежът е достигнал 5 на сто, с което е изпълнена целта на правителството в Пекин.

Икономическата активност е била подкрепена основно от външната търговия. Въпреки продължаващото напрежение със САЩ и несигурността в глобалната търговия китайските компании са спечелили от силния износ към други региони.

Икономистите обаче отчитат признаци на неравномерен растеж - докато износът продължава да подкрепя икономиката, слабото вътрешно търсене, затегнатият пазар на труда и поевтиняването на имотите оказват натиск върху потребителските нагласи. Високите нива на задлъжнялост сред много общини също ограничават възможностите за мащабни стимулиращи мерки. Очаква се тенденцията да продължи и тази година.

Световната банка прогнозира растеж от около 4,4 на сто за 2026 г., докато Международният валутен фонд (МВФ) очаква „приблизително 4,5 на сто“.

Статистическото бюро на Китай отчете и, че продажбите на дребно в страната, които са ключов индикатор за вътрешното потребление, са се увеличили с 0,9 на сто на годишна база през декември. Това е най-бавният темп от близо три години, откакто бяха премахнати ограниченията, свързани с КОВИД-19.

Междувременно промишленото производство в Китай е нараснало с 5,2 на сто на годишна база през декември, сочат още публикуваните днес данни. Резултатът бележи забавяне спрямо ръста от 5,8 на сто, отчетен година по-рано.

Пламен Иванов
икономически растеж БВП Китай китайска икономика растеж на БВП
