Цените в малката кошница поскъпват леко: КНСБ с нови данни

Стойностите на потребителската кошница през октомври тази година нараства с 0.1% в сравнение с предходния месец септември. Това съобщиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), която организира наблюдение на 21 стоки, като 20 са хранителни продукти и един е нехранителен - бензинът. "Наблюдението през октомври е извършено в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини", съобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров.

"Последните резултати относно тези 21 стоки показват, че необходимата стойност на тази малка потребителска кошница, е 111.90 лв. Имаме нарастване спрямо месец юни, откакто започна изследването, с 86 стотинки или с близо 1 лев", каза Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ.

"Нарастването в процентно изражение представлява 0.1% спрямо месец септември. А спрямо месец юни имаме нарастване с 0.8%“, допълни още тя.

Какви се цените през октомври?

Месечното изменение показва, че цените като цяло се задържат. Наблюдава се нарастване на цените при краставиците и доматите с около 3%. Лимоните и ябълките влизат в сезона и при тях се отчита намаление. При лимоните имаме с около 6%, а при ябълките – с 3%.

Наблюденията са, че при малките търговски обекти цените се задържат на по-ниски нива. Десет от 17 наблюдавани стоки в големи и малки търговски обекти поддържат по-ниска цена.

Иванова отбеляза, че разликата в сиренето винаги се задържа в голям диапазон. То е с близо 2.40 лв. по-ниска цена в малките търговски обекти спрямо големите търговски обекти.

Яйцата също отчитат по-ниска цена спрямо големите търговски обекти с близо 40 стотинки. "Зеленчуците и плодовете в малките търговски обекти поддържат по-висока цена, защото големите търговски обекти договарят по-големи количества, като по-често това е без посредници, а директно от производителите, което се отразява на крайната потребителска цена", обясни тя.

Нарастването на цените в големите търговски обекти е в диапазон от 0.4% до 3.6%, докато в малките диапазонът е по-разширен – започва от 0.8% и достига до 5.9% този ръст.

От КНСБ отчетоха още, че при някои от продуктите има нарастване в цената, като пример бе посочено пилето. "Там нарастването на цената е с 6.6% спрямо месец юни. При краставиците имаме увеличение с близо 10%, ябълките със 7.8%, лимоните с 5.8%", отбеляза заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания.

От изнесените резултати стана ясно, че през юни пилето започва с цена от 8 лв., а сега тя достига до 8.55 лв. Нарастването е с повече от 50 ст. в този период. "От септември започва последователно нарастване на цената на пилешкото месо. Причините за това са повлияни от международното нарастване на цените на борсите", заяви още Иванова.

Тя допълни, че при краставиците също има интересна динамика. През юни цените им са започвали от 3.48 лв., а през октомври цената достига до 3.81 лв., т.е., увеличението е с 33 ст. При ябълките има нарастване със 7.8% спрямо юни, като това увеличение възлиза на 0.30 лв. Лимоните също отчитат ръст спрямо месец юни с 5.8%, като динамиката е силно изразена след месец юни, като нарастването продължава през август и септември. Тъй като сега навлизаме в сезона на цитрусовите плодове, се наблюдава леко намаление, но въпреки това пак не се достига цената през юни, а се отчита нарастване с 0.30 лв.

При цената на минералната вода и кафето, които се пазаруват от малки търговски обекти, има задържане на цените. "При кафето се наблюдава също задържане на цената, въпреки голямото нарастване, което сме имали спрямо месец юни – с близо 26%", заяви Виолета Иванова.