КНСБ поиска 10% ръст на заплатите и промяна на данъчната система

КНСБ настоя в бюджета за 2026 година да се заложи ръст на заплатите в обществения сектор с 10%, като това да стане диференцирано в зависимост от това кои сектори са останали недофинансирани през тази година. Освен това, синдикатът поиска да се увеличат двойно и данъчните облекчения за работещи семейства с деца, като сумата за едно дете да е 1200 лева, за две - 1800 лева и за три и повече - 2400 лева.

Как да се увеличат приходите в бюджета?

"Общо 2,3 млрд. лева струва предлаганият ръст на заплатите. Средствата могат да се осигурят от увеличение на корпоративния данък от 10% на 15%. Ефектът от тази стъпка ще е 3 млрд. лева повече приходи", обясни президентът на синдиката Пламен Димитров на конференцията "Време за равносметка: С тази данъчна система дотук!", организирана от КНСБ, предаде БНР.

Относно увеличените вече сериозно заплати в някои сектори, като "Сигурност" и "Отбрана", Димитров коментира: "В никакъв случай "на калпак" - по 10% на всички, диференцирано - на някои 0%, на някои - може би 30% според това, което наистина в системите може да бъде аргументирано.

"Моите уважения и като синдикалист ми е трудно да го кажа, но трябва да кажа - тези, които получиха 50% - 70% увеличение тази година, догодина не могат, върху това увеличение, да получат още 10%. Някак си не е прилично", посочи Димитров.

