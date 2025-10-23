„Агрион" предупреждава за измами при прехода към еврото

Компанията съветва как да избегнете капаните на фалшивите брокери

С наближаващото въвеждане на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г., „Агрион" предупреждава земеделските производители за нарастващия риск от измами на пазара на земеделска земя. От 1 август 2025 г. всички цени се обявяват в двете валути според фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева, което създава възможности за манипулации от недобросъвестни брокери.

Как действат измамниците

Експертите идентифицират няколко основни схеми на измама. Фалшиви брокери манипулират валутния курс, като обявяват занижени или завишени стойности, за да прикрият реалната цена на земята. Често предлагат оферти само в евро, създавайки объркване или илюзия за по-висока цена. Особено уязвими са собствениците на земя в малки населени места и възрастните хора.

"Има случаи, в които недобросъвестни лица предлагат „спешни“ сделки с нереалистични цени, притискайки хората да подпишат бързо и без внимателна проверка," коментират от „Агрион". "Подобни договори често водят до финансови загуби или неизгодни условия."

Как да се защитите

Компанията препоръчва няколко основни мерки за предпазване: проверка на офертите чрез сравняване на цените в лева и евро спрямо официалния курс, настояване за пълна прозрачност относно всички допълнителни разходи, избягване на устни договорки или „спешни" сделки, работа само с доказани компании и недоверие към случайни хора или "много изгодни" оферти.

Прозрачност от „Агрион"

От 1 август 2025 г. всички оферти на „Агрион" се обявяват в двете валути. Например, ако цената е 2 000 лв./дка, в евро тя е приблизително 1 022 евро/дка. Важно е да се отбележи, че сделките се извършват в лева до официалното въвеждане на еврото - цената в евро е само за ориентир.

„Агрион" е доказан лидер в сектора на земеделската земя с повече от 15 години опит, прозрачна история и професионален екип. Компанията гарантира справедливи цени, защита от измами и експертна подкрепа на всеки етап от сделката.

За безплатна консултация: тел. 0800 111 66 или www.agrion.bg