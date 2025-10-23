Питаш Пеевски и Йордан Цонев за "Лукойл", властта и Магнитски, оставаш без акредитация за парламента: Кой е причината да се случи? (ВИДЕО)

Акредитацията на журналистката Кристияна Стефанова за парламента е била отнета. Според работодателя ѝ Ивелин Николов, причината са нейните неудобни за лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски въпроси. В профила си във Facebook той твърди, че е попитал председателя на Народното събрание Наталия Киселова защо Стефанова е останала без акредитация, но до момента (и на публикуване на този материал) отговор от нея няма.

Интересен факт - Николов намираше място на страниците на определящата се като "информационна" агенция ПИК.

Едно от последните ѝ питания беше за законопроекта за "Лукойл" - за момента на първо четене беше прието бургаската рафинерия да не може да бъде продадена без разрешение от правителството и ДАНС. След въпроса на Стефанова, пиарката на Пеевски Велислава Кръстева я пита от коя медия е – Още: На първо четене: Продажба на "Лукойл" - само след одобрението на ДАНС и кабинета

"Абе ние да сме си определяли срещи за интервюта, нямам спомен" - отговорът на Йордан Цонев, дясната ръка на Пеевски, след въпрос пак на Стефанова дали смята, че партията на Пеевски трябва да има министри в правителството, след като Пеевски е под санкции на САЩ и Великобритания.

