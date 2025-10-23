Невероятно! 6-годишен рекорд в Шампионска лига падна два пъти… за 30 минути

След изключително резултатните мачове в Шампионската лига онзи ден, щеше да е трудно някой отбор да впечатли с резултат вчера. И въпреки че не всички сблъсъци бяха толкова резултатни, имаше някои отбори, които се постараха. Челси и Ливърпул вкараха по 5 гола, а Байерн Мюнхен отбеляза 4. В мачовете на „сините“ и на баварците падна един и същ рекорд – за най-млад голмайстор в Шампионската лига.

За Челси първо Марк Гиу подобри рекорда, а след това Естевао го задмина

До вчера рекорда за най-млад голмайстор на Челси в Шампионската лига държеше Рийс Джеймс. Той отбеляза първия си гол в турнира през сезон 2019/20 в мач от груповата фаза срещу Аякс. Тогава Джеймс беше 19 години, 10 месеца и 28 дни. Днес, отново в мач срещу Аякс, този рекорд бе счупен два пъти. Първо Марк Гиу го подобри като вкара първия гол в срещата на 19 години, 9 месеца и 20 дена. Но след само 30 минути рекордът падна отново. Естевао се разписа от дузпа в самия край на първото полувреме. Той беше на 18 години, 5 месеца и 28 дни. Интересно е да се отбележи, че Гиу не се задържа и на второто място. Там се настани Тайрик Джордж, който отбеляза последното попадение в мача. Неговата възраст беше 19 години, 9 месеца и 3 дни.

В Байерн също имат нов най-млад голмайстор – Ленарт Карл

Вчера още в петата минута същият рекорд падна и за Байерн Мюнхен. До онзи момент най-млад голмайстор за баварците в Шампионска лига беше Джамал Мусиала. Той се разписа на 1/8-финала срещу Лацио през сезон 2020/21. Тогава той беше на 17 години, 11 месеца и 28 дни. В мача срещу Брюж вчера, първият гол беше дело на младокът Ленарт Карл. Неговата възраст беше точно 17 години и 8 месеца.

