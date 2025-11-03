Международните споразумения на ЕС доведоха до повишаване на износа

Международните търговски споразумения на Европейския съюз водят до нарастване на износа, сочи доклад, представен днес от Европейската комисия.

Според документа износът към Мексико, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство е компенсирал намалението на продажбите на превозни средства, автомобилни части и електрически машини вследствие на санкциите на ЕС срещу Русия.

Увеличеният внос на газ от Алжир, Казахстан и Норвегия, както и на мед от Чили, е спомогнал за преодоляване на последиците от ограничаването на руския внос след въвеждането на санкциите, се посочва още в доклада.

Миналата година износът на стоки към 76-те преференциални търговски партньори на ЕС е нараснал два пъти по-бързо от износа към държавите без споразумения за свободна търговия — съответно с 1,4 на сто спрямо 0,7 процента.

Европейската комисия отбелязва, че ЕС разполага с 44 действащи търговски споразумения. През настоящата година са приключили преговорите с Индонезия и са предложени споразумения с държавите от Меркосур и с Мексико, които предстои да бъдат разгледани от Съвета на ЕС и Европейския парламент.

В момента Съюзът води преговори за сключване на търговски споразумения с Индия, Малайзия, Филипините, Тайланд и Обединените арабски емирства.

