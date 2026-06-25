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Абсурд, парадокс, нищо не съответства: Икономисти подкрепиха Actualno.com за кашата на Донев с Бюджет 2026

25 юни 2026, 8:37 часа 595 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Абсурд, парадокс, нищо не съответства: Икономисти подкрепиха Actualno.com за кашата на Донев с Бюджет 2026

"Отчайваща демонстрация на страх, нулеви реформи. Нямаше нужда от такъв бюджет" – това заяви икономистът Никола Янков. Накратко защо смята така – няма такава криза в България, че да трябва да натрупаме 6% бюджет – нито война, нито мигрантска криза, нито природни бедствия.

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"Изненадващи числа, правят се няколко стъпки назад – да не се правят, да си го кажем директно, съкращения" - това каза друг икономист, Владимир Сиркаров, визирайки нуждата от голяма метла с работещите пенсионери специално в МВР и армията. Той предупреди, че колкото повече отлагаш важни реформи, толкова по-трудно ще ги направиш.

"Построен е върху математически абсурди и юридически парадокси" - така преподавателят Щерьо Ножаров определи проектобюджета за 2026 година. Той даде пример – минаваме 35% дълг, над 50 млрд. евро, а искаме фискална консолидация. "Никаква консолидация няма – цифрите за дефицит и дълг си противоречат", подчерта Ножаров. Той даде пример и за юридически парадокс – на финансовото министерство е дадено право да прелива разходи от едно ведомство в друго, без това да минава през парламента. "Това е в противорчие с Конституцията и Закона за публичните финанси", заяви Ножаров и добави, че с постановление на Министерския съвет може с 20% да се вдига тавана на разходите за което и да е ведомство, а пак трябва това да мине през Народното събрание.

"Инфлацията е фризирана доста по-високо от обичайната, икономическият растеж – също", продължи Ножаров, който определи за "абсурдно" да има 4,3% инфлация до края на годината предвид спада в цената на европейския сорт "Брент". "Никаква логика, ако тръгнат да се засичат цифрите – нищо не съответства на нищо", категоричен беше Ножаров, след като и водещият на сутрешния блок на bTV Богомил Грозев отчете как Actualno.com посочи сериозните разминавания в числата, съобщени от Гълъб Донев и това, което официално пише в проектобюджета – ОЩЕ: Тотално различни числа в Бюджет 2026: Гълъб Донев говори едно, в проекта пише друго (ВИДЕО)

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Малки по мащаб мерки

И Сиркаров, и Янков определиха като абсолютен популизъм мерки като замразяване на депутатските заплати, защото дупката за запушване в дефицита е много по-голяма. А мерки като увеличение на цените на винетките ще помпат инфлацията, предупреди Сиркаров. Той постави въпроса и дали имаме нужда от минимална работна заплата – според него абсолютно не и нищо (фатално) няма да се случи. "Лесните неща виждаме, виждаме един популистки наклон. Явяват се на изборите с една програма, а после правят нещо съвсем различно", заяви Янков.

Натискат се важни сектори с вдигането на максималния осигурителен доход, за което няма нужда – например дигиталния сектор, каза и Ножаров. Според него, "от същите хора не можем да очакваме нещо различно", визирайки кой е писал бюджетът. "Този бюджет не подлежи на поправка - трябва да бъде скъсан и в кошчето", заяви Ножаров, който поиска изцяло нов бюджет. А становища по този проектобюджет може да бъдат внасяни само до утре.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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