22% спад на сделките: Виждаме ли началото на имотна криза?

Начало на имотна криза е тук, а сделките бележат спад от 22% за година през третото тримесечие на 2026 г. Такъв анализ направи финансовият анализатор Макс Баклаян.

Най-новите данни на Агенцията по вписванията от юли-септември 2026 г. показват над 1/5 спад в сделките с имоти спрямо същия период през миналата година.

Наблюдава се ускоряване на отрицателната тенденция, след като през първите 2 тримесечия спадовете бяха съответно от 15,5% и 17,9%. Ефектът от началото на годината е почти 30 000 сделки по-малко спрямо 2025 г. или 18,8% спад в активността на имотния пазар.

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Най-голям годишен спад на сделките в третото тримесечие се наблюдава по морето (Несебър с 37% и Варна с 26,3%), в част от по-големите градове в Южна България (Стара Загора с 27,8% и Пловдив с почти 24%) и в София със забавяне от 21,2%.

Притеснителни данни

"Данните са притеснителни, защото не можем да говорим просто за нормализация на пазара след завишена активност в очакване на еврозоната. Увеличението на сделките за периода януари-септември през 2025 г. спрямо същите месеци на 2023 г. и 2024 г. е близо 7000 – от 152 000 -153 000 на 159 000 през 2025 г. Спадът, който наблюдаваме през настоящата година, е близо 23 000 до 129 000 сделки. Т.е. движим се с приблизително 15% надолу от нивата от 2023 г. и 2024 г.", смята Баклаян.

Според експерта единственият регионален пазар, който може да се впише в хипотезата за нормализация след имотен бум заради очакване на еврозоната, е София. В столицата скокът за първите 9 месеца на 2025 г. е почти 22% спрямо предходните 2 години, а корекцията през 2026 г. е 16,8% - т.е. до нива по-ниски но близки до 2024 г.

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Данните за 2026 г. показват и значително увеличение на финансираните с кредит имотни сделки от 29% през третото тримесечие на 2025 г. до цели 37% за същия период през настоящата година. Вероятно в следствие на особената активност около спестяванията в лева преди влизането в еврозоната.

"Не виждаме забавяне на кредита в данните на БНБ и в същото време имотният пазар се срива на нива, значително по-ниски дори от 2023 г. Добавете към това вече повишаващите се лихви и у нас, и в чужбина, спадащата ликвидност в банковата система плюс все още високите нива на инфлация – проблемите тепърва предстоят за имотите, а оттам и за цялата ни икономика", смята Баклаян.