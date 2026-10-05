Под 90 долара за барел и над 100 долара за барел: Цените на американския и европейския петрол

Разликата в цената на двата основни сорта петрол на световните пазари продължава да е повече от значима – около 11,50 долара за барел по-евтин е лекият суров петрол от САЩ, отколкото европейският сорт "Брент". Това показват данните от платформата за следене на живо на движението на цените на CNBC.

И при двата сорта има тенденция за поевтиняване - "Брент"-ът е на ниво 101,21 долара за барел или над 1 долар спад, докато американският лек суров петрол е на ниво 89,70 долара за барел или над 1,40 долара спад. Понижението в цените идва заради освобождаването на резерви от дизел и суров петрол от Г-7 – 100 млн. барела - Още: Дизел "на корем": Г-7 с нови мерки, за да укроти цената на горивата (ВИДЕО)

"Решението на Г-7 да използва стратегическите резерви премахва част от непосредственото безпокойство за цената, докато почва да преобладава мнението, че обемите на износа на Саудитска Арабия се връщат към нивата си отпреди войната (в Иран), дори това да става на по-висока (транспортна) цена и по по-неефективни маршрути", каза Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade.

Вчера, 4 октомври, подкрепяното от Саудитска Арабия и международно признато правителство на Йемен заяви, че започва мащабна военна кампания за връщане на всички райони на страната под негов контрол и елиминиране на заплахата от хутите, които са подкрепяни от Иран. Те обаче изглежда превзеха къщата на председателя на йеменския парламент Султан ал-Баракани. А ОПЕК+ отложи анализа, който ще определи насоката за квотите за добив на петрол за 2027 година за членовете на организацията, след като войната на САЩ и Израел срещу Иран наруши проекти за разширяване на капацитета в Близкия изток, поставяйки в несигурност оценките за бъдещия производствен потенциал.

NEW: Yemen’s Saudi-backed presidential council leader Rashad al-Alimi announced military operations to retake the territory held by the Houthis and restore government control across the country. https://t.co/DeAKYQIfN5 — Clash Report (@clashreport) October 4, 2026

Yemen's Houthi forces reportedly seized the home of Yemeni Parliament Speaker Sultan al-Barakani, south of Taiz, following clashes with government forces loyal to Yemen’s Saudi-backed government. https://t.co/CF21aP9FY6 — Clash Report (@clashreport) October 4, 2026

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