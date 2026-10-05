Предупреждение за нов и по-голям ръст на цената на горивата: Експерт с коментар ще нарани ли Тръмп петролните компании в САЩ

Енергийният експерт Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), заяви, че Европа не е посегнала към своите резерви на горива и това е начин да се освободи натискът, който САЩ оказва върху цената на горивата. Ако търсенето на горива продължи така, както е в момента, със сигурност цените ще продължат да растат. Рисковете идват от това, че ако нещо се случи в САЩ, при едно евентуално освобождаване на резервите, може да се случи по-голям проблем с горивата, предупреди той в студиото на bTV. Още: Не можем да се борим с всички шокове, но гарантираме ниски цени на горивата: Говори един от вицепремиерите на Радев

Ще има ли масов недостиг на горива?

Снимка: БГНЕС

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Според него за Европа и за САЩ няма риск от масов недостиг на горива, но определени държави имат по-голям риск от недостиг на горива.

Той увери, че в България има достатъчно доставки на суров петрол, но проблемът е, че държавата страни от високите цени на колонките заради ситуацията в геополитически план.

Според Николов президентът на САЩ няма да си позволи да "нарани" петролните компании и рафинерии в Америка.

Цветомир Николов заяви още, че "Лукойл" винаги е задоволявал вътрешното потребление на горива у нас.

Той добави, че основният извод, който може да бъде направен на база на цената на суровия петрол, то поне към момента не може да се очакват по-ниски цени на горивата.

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