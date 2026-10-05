След падането на забраната за износ на горива: Прогноза за увеличаване на капацитета на "Лукойл"

След падането на забраната за износ на горива председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев прогнозира увеличаване на капацитета на "Лукойл" в България. По думите му също така преди тя да бъде въведена не е имало даже особен управител в рафинерията, а а сега има такъв и би трябвало връщането на старите правила да протече по нормален начин.

Според Бенчев забраната на износ не би трябвало да се отрази по никакъв начин на пазара.

Припомняме, че на 23 септември 2026 г. след остри спорове и взаимни обвинения между управляващи и опозиция парламентът отмени временната забрана за износ на нефтопродукти, въведена преди година от предишното Народно събрание. Решението беше подкрепено с 121 гласа, като зад него застана мнозинството на "Прогресивна България".

Мярката, която засегна основно износа на дизел и керосин, беше въведена спешно от тогавашното мнозинство на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН. Причината бяха санкциите на САЩ срещу руските енергийни компании, сред които и "Лукойл", опериращ в България. Тогава управляващите аргументираха забраната с опасения от спекулативно повишаване на цените на горивата.

Печалбата на "Лукойл"

Той коментира и темата с печалбата на "Лукойл" в България, като стана ясно, че тя няма как да отива другаде освен за закупуване на нефт.

"Утре, ако пазарът тръгне надолу, тя няма да има възможност да си осигури доставка на нефт", уточни Бенчев. Това е така, тъй като ако рафинерията няма пари да си плати нефта - гори, тъй като никоя банка няма да й даде кредит предвид санкциите.

Стана ясно, че "Лукойл" работи с две банки в Европа и една в България. ОЩЕ: 121 гласа свалиха забраната за износ на горива