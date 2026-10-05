ФБР арестува жена за шпионаж в полза на Китай

ФБР арестува жена на международното летище в Лос Анджелис, докато се опитвала да напусне страната, и я обвини в шпионаж срещу семейството на тайванския президент в полза на Китай. Според ФБР Уанин Джан, известна още като Хедър, е следила сина на тайванския президент и семейството му от името на китайското правителство, докато се е намирала в Съединените щати. 34-годишната Джан е арестувана по обвинения, че е действала като нерегистриран агент на Китай.

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В социалните мрежи помощник-федералният прокурор Бил Есаили добави, че Джан е правила снимки и видеоклипове на обектите на наблюдение и е изпращала информация за регистрационните номера на автомобилите им на китайски длъжностни лица. Тя е задържана в момента, в който е напускала страната с полет за Китай.

Предстои тя да се яви във федералния съд в Лос Анджелис в понеделник.

Президентската канцелария на Тайван потвърди, че обект на следенето са били роднини на президента, без изрично да уточнява дали става въпрос за сина му.

„Тайван осъжда по най-категоричен начин подобни варварски действия, които пренебрегват човешките права и националния суверенитет и целят да потиснат, заплашат или дори да навредят на хора, борещи се за свобода и демокрация, или на техните семейства; подобно поведение не бива да се толерира в цивилизования свят“, заяви говорителката Карън Куо.