Дупка с размерите на Португалия в леда на Антарктида: Каква е причината за нейната поява

В разгара на зимата в Източна Антарктида се образува гигантска дупка в леда, покриваща почти 90 000 квадратни километра - малко по-малка от територията на Португалия.

Гигантска дупка в леда на Антарктида посред зима

Според ScienceAlert, през август 2024 г. в Брейд Саунд е регистриран необичаен феномен, разгадан едва сега. По това време на годината протокът обикновено е изцяло покрит с лед, но сателитни изображения разкриха обширна площ с открити води. Учените никога преди не бяха наблюдавали това явление в този район по това време на годината.

Според екип от индийски изследователи, ръководени от геолога Джибанджоти Суейн, феноменът е причинен от поредица от екстремни метеорологични условия, включително няколко интензивни атмосферни реки и морски горещи вълни.

Атмосферните реки са тесни течения, които пренасят големи обеми водна пара от тропическите и субтропичните райони към по-високите географски ширини. През юли и август 2024 г. шест такива течения, носещи топъл, влажен въздух, достигнаха Антарктида. Според учените някои от тези епизоди са сред най-интензивните събития за пренос на влага, регистрирани в средата на антарктическата зима.

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Тези течения засилиха атмосферното затопляне и увеличиха количеството топлина, достигащо до повърхността на океана. В резултат на това условията за образуване на морски лед се влошиха.

В същото време силните ветрове насърчават издигането на по-топла вода от дълбокия океан. Този процес е свързан с така наречения ефект на Екман, при който вятърът кара повърхностните води да се движат и може да доведе до издигане на дълбоки водни маси.

В този случай, относително топла дълбока вода е изтичала към повърхността. Това е предотвратило замръзването на океана и е спомогнало за поддържането на открита водна площ сред леда.

По този начин, дупката в леда е била причинена от комбинация от атмосферно затопляне, силни ветрове и приток на топлина от дълбокия океан.

Защо учените се страхуват от повторение на това явление? Авторите на изследването смятат, че подобни дупки може да се образуват по-често в бъдеще. Те изчисляват, че изменението на климата може да засили атмосферните реки, да увеличи честотата и продължителността на топлинните вълни и да допринесе за затопляне на горните слоеве на Южния океан.

Това би могло да доведе до намаляване на площта на морския лед дори в райони, където преди това е останал относително стабилен.

Антарктида е континент, погребан под слой лед. Учените обаче смятат, че под тази ледена покривка може да се крият следи от древни планини, които по размер не са отстъпвали на съвременните Хималаи. Предполага се, че тези мистериозни върхове в миналото са оказали огромно влияние върху хода на развитието на живота на Земята, пише Science Alert.