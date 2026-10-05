Нападателят от Flydubai: Мечтата ми беше да се разбия ето там

Вторият пилот от полета на авиокомпания Flydubai, който бе нетрализиран в самолета, когато се опита да го разбие, разказа по време на разпитите какво е възнамерявал да направи. Хамам ал-Хамами, който е омански гражданин, е планирал да изчака разрешение за кацане в Израел, след което да насочи самолета към терминала на международното летище "Бен Гурион" в Тел Авив. Той е подготвял нападението в продължение на няколко месеца. През юни той е събирал информация като е проучвал графика на полетите и инфраструктурата на летището, опитвайки се да определи най-уязвимия момент от кацането. Целта му е била да причини максимален брой жертви. Това съобщиха израелски медии като Channel 12, както и световни издания като The Wall Street Journal. Пилотът е заявил пред разследващите, че мечтата му е била "да се разбие в "Бен Гурион".

По-рано пилотът е работил за националния превозвач Oman Air, но е бил отстранен от длъжност, след като авиокомпанията е установила, че той поддържа екстремистки възгледи и ислямистка пропаганда.

Припомняме, че нападението бе предотвратено, след като първият пилот капитан Смит Мачхар, въпреки тежките си наранявания, е отворил вратата на пилотската кабина, а пасажери са успели да влязат вътре и да спрат нападателя.

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Случаят повдигна дискусия на международно ниво относно задължителното споделяне на "черни списъци" с пилоти, уволнени поради екстремизъм или заплахи за сигурността.

След инцидента с полета на Flydubai министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху разпореди цялостна проверка на сигурността на чуждестранните авиокомпании, извършващи полети до Израел.

Героите, които осуетиха опита на пилот да разбие самолета на "Флайдубай"

A Flydubai pilot, Omani Hamam al‑Hamami, tried to crash his plane into Ben Gurion Airport but was stopped when the injured captain opened the cockpit door, allowing passengers and crew to subdue him. ✈️🚨 https://t.co/et3ROoQUL9 — Alexandru (@vucolov) October 5, 2026

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI.