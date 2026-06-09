Пазарът ни удря със 130% надценка: Коментар на бивш земеделски министър ще сработи ли "Кошницата с грижа"

„У нас надценките се движат между 70 и 130% от производител към потребител, което е доста високо“. Това заяви бившият министър на земеделието Кирил Вътев пред bTV за мерките на правителството на Румен Радев за въвеждане на „кошница с грижа“ за намаление от 15 до 30% на основни храни от малката потребителска кошница. Още: Няма пряко договаряне за по-ниски цени на храни: Друг е принципът, твърди Явор Гечев

Как ще спре инфлацията?

Според него един от процесите, които трябва да бъдат регулирани, са ежегодните търговски преговори за търговски условия. „Те са преговори, само че преговорната сила никога не е на страната на производителя, а на големите търговски вериги. Трябва да се сложи край на извиването на ръце, защото не може да се подобрят условията единствено и само за търговеца. След като изчезнаха малките магазини, вече започват да изчезват и производители“, коментира Кирил Вътев.

Икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев посочи, че основният въпрос е да не бъде объркан пазарът от мерките на правителството. Въпросът е да не се стигне дотам, че правителството да не диктува цените на пазара, предупреди Ганев.

Според него големият въпрос е дали този импулс на потреблението, който води до инфлацията ще спре. Първата стъпка да спре ръстът на инфлацията, е изготвянето на бюджета. Голямото очакване е финансовият министър Гълъб Донев да внесе бюджет как променя траекторията на публичните финанси, призова Ганев.

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