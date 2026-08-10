Родители, пазете децата си от TikTok: ЕС регулира капачките на бутилките, но не и едно дигитално оръжие

Отговорност на всеки родител е да ограничи достъпа на децата си до TikTok. Незабавно. Това написа историкът Марио Мишев, съосновател на сдружение "Българска история", по повод трагедията с убития от група тийнейджъри в Пловдив Георги Кузев.

"Никога не забравяйте, че китайската версия на приложението (Douyin) има строг „младежки режим“ за подрастващите. В него алгоритъмът е настроен да им сервира наука, история, образователно и патриотично съдържание с лимит на времето до 40 минути дневно. В същото време TikTok – експортният продукт на ByteDance, ерго на китайската компартия, залива нашите деца с допамин, предизвикателства, физическа, вербална и сексуална агресия. Буквално можеш да стриймнеш уб**ство или изн*с*лване. Можеш да участваш в батъл, в който загубилият да оближе тоалетна (лично изгледах такъв с участието на български младежи). Можеш да се псуваш с напълно непознати в продължение на часове. Можеш всичко", предупреди Мишев.

По думите му ситуацията е отчайваща.

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"Още през 2021 г. написах на стената си, че TikTok е тумор, но дори тогава все още бяхме далеч от абсолютната поквара, която виждаме там днес. На фона на това Европейският съюз прави някакви плахи опити да ограничи платформата. Бюрократите очевидно имат волята да регулират до милиметър прикрепянето на капачката към пластмасовата бутилка, но остават тромави и неадекватни пред едно дигитално оръжие, създадено от геополитически съперник", коментира още той.

Мишев повтори, че отговорността остава в ръцете на всеки един родител. "Не отлагайте това решение, защото утре може да е вече късно", завърши той.

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