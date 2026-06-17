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Напредък: България се изравни с Гърция на последното място по БВП на човек в ЕС

17 юни 2026, 15:33 часа 842 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Напредък: България се изравни с Гърция на последното място по БВП на човек в ЕС

България и Гърция са страните с най-нисък брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението в Европейския съюз през 2025 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес. Според изчисленията БВП на човек от населението в България е бил с 32 на сто под средното равнище за ЕС, което поставя страната ни на последно място, заедно с Гърция.

Най-богатите в ЕС

В противоположния край на класацията са Люксембург и Ирландия. В Люксембург БВП на човек от населението е със 139 на сто над средното равнище за ЕС, а в Ирландия - със 138 на сто над средното. Следват Нидерландия с 33 на сто над средното за ЕС, Дания с 28 на сто и Белгия с 17 на сто.

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На дъното пред България и Гърция е Латвия с ниво, което е с 29 на сто под средното за Съюза, както и Словакия и Унгария.

Общо десет европейски страни отбелязват БВП на човек от населението над средната стойност за ЕС. 

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Евростат отчита значителни различия и при показателя действително индивидуално потребление на човек от населението, измерен чрез стандарт на покупателната способност. 

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В България действителното индивидуално потребление на човек от населението е било с 23 на сто под средното за ЕС. 

Най-високи стойности са отчетени в Люксембург, където показателят е с 45 на сто над средното равнище за ЕС, следван от Германия с 20 на сто и Нидерландия с 19 на сто над средното. 

Най-ниски нива са регистрирани в Унгария и Латвия, където потреблението е с 27 на сто под средното за ЕС, както и в Естония с 26 на сто под средното. 

Общо осем държави членки отчитат действително индивидуално потребление на човек от населението над средното равнище за ЕС, докато останалите деветнадесет страни остават под него.

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БВП БВП на България БВП на глава от населението
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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