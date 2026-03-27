Икономист: Държавата откликна на исканията на бизнеса, въпросът е откъде ще даде тези пари

27 март 2026, 23:10 часа
„В голяма степен държавата откликна на исканията на бизнеса, но за мен винаги въпросът е бил откъде ще даде тези пари, защото държавата не създава стойност, тя преразпределя брутния вътрешен продукт. Много е важно тези разходи, които сега ще отидат за покрепа на бизнеса, откъде ще бъдат финансирани и по какъв начин“. Това коментира пред bTV икономистът Никола Филипов за новите мерки, които правителството тази вечер обяви.

Той посочи, че не е изненадан от исканията на ресторантите и туристическия сектор, но според него те са изключително нелогични и неправилни. "Все пак бизнесът трябва да поеме своята отговорност към икономиката", посочи експертът и допълни, че е твърдо против намаляването на ДДС-ставката към момента.  

Според него дори войната да спре сега, ще продължим и следващите седмици и месеци да плащаме цената на това, което се случва от края. "Икономиката не е бърз процес, всяка една промяна отнема време. Може би, около месец-месец и половина, да не кажа и два месеца, ще отнеме на цените да се нормализират", коментира Никола Филипов. Според него заплатите в публичния сектор трябва да бъдат моментално замразени.

Елин Димитров
