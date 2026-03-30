"Наливаме бензин в огъня": Кандидат за депутат не хареса мерките заради високите цени на горивата

30 март 2026, 8:47 часа
Да се гаси инфлация с държавни пари е все едно да наливате бензин в огъня. Това мнение изказа Никола Янков, който е водач на листа на "Синя България" в 16-и многомандатен избирателен район в Пловдив, в ефира на Нова телевизия относно мерките заради високите цени на горивата. По думите му това предизвиква още по-голяма инфлация.

Той обясни и че "Синя България" е за намаляване на държавния отпечатък и засилване на частния сектор като основен двигател на икономическия растеж. Според него прекомерната намеса на държавата води до корупционни практики. И предложи "държавата да се оттегли от дейности като строителството, ремонтите и дейността на държавните предприятия, като те бъдат реализирани чрез частни инвестиции и концесионни механизми".

По отношение на инвестиционната среда той заяви, че България се нуждае от между 30 и 40 милиарда евро годишни инвестиции, за да постигне ускорен икономически растеж и да се доближи до средноевропейските нива.

Виолета Иванова Отговорен редактор
