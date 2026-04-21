Недостиг на горива в ЕС? Транспортните министри на спешна среща

Пред нас стои възможността, но подчертавам думата "възможността", за недостиг на транспортни горива. Това предупреди Алексис Вафеадис – министър на транспорта на Кипър, страната, която председателства Съвета на ЕС. Той говори преди началото на неформалната видеоконференция на транспортните министри на страните членки по темата с горивата. По думите му геополитическата криза в Близкия изток е показала, че Европа може да се изправи пред краткосрочен проблем с доставките на горива.

"Да избегнем опашки по бензиностанциите"

"Нека бъда ясен - това, което искам да кажа, е, че трябва да сме готови да избегнем опашки по бензиностанциите, ако това изобщо се случи. Но също така трябва трайно да премахнем самата възможност за опашки по бензиностанциите", каза още Вафеадис, цитиран от БНР.

В Германия канцлерът Фредрих Мерц обяви, че скоро ще свика националния съвет за сигурност заради опасенията относно енергийното снабдяване. Той заяви, че икономиката и гражданите трябва да могат да разчитат, че снабдяването с ключови продукти като дизел, бензин и авиационно гориво ще остане гарантирано.

През миналата седмица Международния валутен фонд (МВФ) предупреди, че Икономиката на ЕС може да се доближи до рецесия, с инфлация от почти 5 процента при по-тежкия сценарий заради кризата с горивата в Близкия изток.

