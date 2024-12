Няма изход: Заради инфлацията в Русия нарочиха гуверньора на централната банка (ВИДЕО)

Руският депутат и бивш председател на горната камара на руския парламент (Съвет на федерацията) Сергей Мирнов разкритикува гуверньора на Руската централна банка Елвира Набиулина, като я превърна във враг с партиен билет. Причината - действията ѝ що се отнася до руската инфлация.

Именно Набиулина е сочена от много западни експерти за човека, който много добре разбира какво да прави и заради когото руската икономика се държа така добре срещу западните санкции със серия от мерки - досега обаче.

Още: Инфлацията в Русия е сред най-високите в света: Данни на ОИСР

Сега Мирнов обвини Набиулина в саботаж - два дни преди поредното заседание на Руската централна банка. Причината, която Миронов не каза публично, защото е крайно неудобна за режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, е, че на това заседание се очаква основната лихва в Русия да бъде вдигната още повече - до поне 23%, след като сега е 21%: Руската икономика прегрява, украинската армия се задъхва (ОБЗОР - ВИДЕО)

23% основна лихва ще оскъпи още повече кредитите в Русия, а вече неколкократно влиятелни фигури в руския бизнес коментираха, че с такава лихва никоя компания не може да издържи дълго. Затова и сега Миронов се разпени, че от лятото Руската централна банка вдига основната лихва, а инфлацията в Русия въпреки това скочила два пъти (визира се явно официалната цел от 4% и официалното ниво към момента от 8,6%). Миронов не обели и дума как руската икономика страда от липса на специалисти и е притисната от западни санкции заради един човек, един виновник - Путин:

The State Duma criticized the head of the Russian Central Bank



Deputy Sergei Mironov questioned the competence of Elvira Nabiullina, accusing her of “sabotage” and claiming that raising the key interest rate is “crippling the economy.”



According to Bloomberg, Nabiullina wanted… pic.twitter.com/NgLf9Z3SVE