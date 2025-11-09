Няма подводни камъни в Бюджет 2026: Икономист посочи митологеми за държавните пари

"Не виждам подводни камъни в Бюджет 2026. Много се спекулира с това, че има определени предизвикателства в държавния бюджет. Често се разпространява една митологема, че парите на заетите в така наречените непроизвдоствени сфери - като военни, образование и държавна админстрация, парите за тях идват от бизнеса, но това е само част от картината. Макроикономическият подход е важно да отговори на въпроса, че ако тези хора нямат възможност да потребяват, кой ще купува продуктите на бизнеса, как той ще генерира печалба и какви други дивиденти ще бъдат разпределени". Toва заяви пред Actualno.com доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра "Икономикс" в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Митологемите в Бюджет 2026

Според него другата голяма митологема в бюджета е, че едва ли не с данък "дивидент" се унищожава българския бизнес. Доц. Ивайло Беев оценява като положителна стъпка увеличаването от 5% на 10% на данък "дивидент". Всеки данък върху дивидента стимулира фирмите да диверсифицират производствата си, което означава създаване на нови работни места, посочи доц. Беев.

Иначе икономистът обясни, че Бюджет 2026 е със социална насоченост и стъпка в положителната посока. "В положителната посока имам предвид повишаване на максималния осигурителен праг, повишаване на минималната работна заплата, парите за майчинство и парите за висше образование", коментира доц. Беев.

Според него, да се говори за пренаписване на бюджета крие риск да започнем 2026 година без никакъв бюджет. Той още веднъж бе категоричен, че бюджетът е добър, добре съставен, добре балансиран, целево ориентиран и предлаганите решения са също добре обмислени. "Няма нужда от пренаписване на Бюджет 2026", подчерта икономистът.

Доц. Ивайло Беев добави, че бюджетът е ориентиран към нискодоходните групи, както и към малките и средните предприятия. "Аз го оценявам бюджета като строго положителен. Всичко това трябваше да се случи много по-рано, но поради нестабилната политическа ситуация у нас и липсата на редовен кабинет, може би е една от причините това да не се случи преди 5-6 години назад във времето", каза още икономистът.

