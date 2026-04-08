Нов ход: Путин действа майсторски, за да контролира доставките на втечнен газ за ЕС

Руският диктатор Владимир Путин действа усилено, за да е пак сериозен фактор за енергийната сигурност на Европа. Този път обаче той е избрал път, който е малко известен - засилване на руското влияние в Мадагаскар, пише Bloomberg. Докато Тръмп е зает с Иран, Русия разширява военното и политическото си сътрудничество с Мадагаскар, възползвайки се от смяната на властта след преврата през есента на 2025 година, казва в свой материал американската новинарска агенция.

Мадагаскар е от стратегически интерес поради местоположението си на ключов маршрут за доставки на петрол и газ от Индийския океан и богатите си минерални запаси, включително кобалт, графит и редкоземни метали (на 8-мо място в света). Става въпрос за Мозамбикския проток - от там минава втечнен газ от Катар, предназначен за страни от ЕС. През 2024 г. около 15% от световната търговия с втечнен газ е преминала по този маршрут (спрямо едва 7% през 2021 г.).

Ситуацията на острова

Новото ръководство на страната, което дойде на власт през октомври миналата година след военен преврат, публично благодари на Москва за доставката на хеликоптери, оборудване и хуманитарна помощ, отбелязва агенцията. След като военните, водени от полковник Майкъл Рандрианирина, поеха властта в Мадагаскар и Рандрианирина стана президент, Русия бързо разположи военни части и оръжия на острова, за да гарантира сигурността на режима, а също така засили икономическите контакти.

Рандрианирина направи първото си чуждестранно посещение в Москва през февруари, за да се срещне с Путин, нарушавайки дългогодишната традиция лидерите на Мадагаскар да посещават първо Париж. Русия вече е доставила на страната нова партида оръжия и планира да обучава местни военни. Западни дипломати смятат, че Москва, стремейки се да се укрепи в региона, предлага на новите власти на Мадагаскар сделка - сигурност в замяна на политическа подкрепа. За островната африканска държава сътрудничеството с Русия е начин за намаляване на зависимостта от ЕС и Франция и засилване на позициите на настоящия режим.

В Мадагаскар е създадена и проруска политическа партия "Африканска инициатива" - тя е политическото крило на мадагаскарска организация, наречена "Приятели на Русия".

Това не е първият опит на Русия да се утвърди в Мадагаскар. Както New York Times съобщи през 2019 г., по време на изборите през 2018 г. руски агенти публикуваха вестник, плащаха на млади хора да посещават митинги и плащаха на журналисти да пишат поръчкови статии в опит да осигурят преизбирането на президента Хери Раджаонаримампианина, който в крайна сметка загуби.