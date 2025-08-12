Войната в Украйна:

Нова посока за цената на петрола след новината за САЩ и Китай

12 август 2025, 10:01 часа 440 прочитания 0 коментара
Нова посока за цената на петрола след новината за САЩ и Китай

Цената на петрола се повиши във вторник, след като САЩ и Китай удължиха с още 90 дни паузата за въвеждане на нови мита, което намали опасенията, че ескалация на търговския спор ще ограничи търсенето на горива в двете най-големи икономики в света. Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи митническото примирие с Китай, предотвратявайки налагането на трицифрени мита върху китайски стоки преди ключовия празничен сезон за търговците на дребно, предаде Ройтерс. 

Тръмп отложи с 90 дни по-високите мита върху вноса на китайски стоки

Цените

Фючърсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с 26 цента, или 0,39 на сто, до 66,89 долара за барел.

Договорите за американския лек суров петрол се повишиха с 22 цента, или 0,34 на сто, до 64,18 долара.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Удължаването на митническото примирие с Китай засили надеждите, че може да бъде постигнато по-широко споразумение, което да предотврати фактическо търговско ембарго.

Още: Джей Ди Ванс: Спираме финансирането на войната в Украйна, Европа може да купува оръжие от нас (ВИДЕО)

Срещата в Аляска

Инвеститорите следят и подготвяната за 15 август среща между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, на която ще се обсъжда прекратяване на войната в Украйна. Събитието идва на фона на заплахи от Вашингтон за по-строги вторични санкции срещу купувачи на руски петрол, включително Китай и Индия, ако не бъде постигнат мир. Подобни мерки биха могли да нарушат световните потоци на суровината.

"Всяко мирно споразумение между Русия и Украйна ще сложи край на риска от прекъсване на доставките на руски петрол, който витаеше над пазара", посочва в бележка до клиенти старши стратегът по суровините в ANZ Даниел Хайнс.

Пазарите очакват по-късно днес и данните за инфлацията в САЩ, които могат да дадат насоки за бъдещата политика на Управлението за федералния резерв. Признаци за предстоящо понижаване на лихвените проценти биха подкрепили цените на петрола.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
петрол Китай САЩ мита цена на петрола
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес