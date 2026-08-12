Василев отговори на Радев: Неонацистките мрежи са свързани с групите за руска пропаганда, които ви подкрепиха

Днес Румен Радев си позволи нещо изключително грозно. Вместо да отговори дали (и от кога) ДАНС са знаели за съществуването на неонацистка мрежа в страната, Радев взе да се оправдава за сетен път с опозицията.

Това написа във Фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по отношение на коментара на премиера Радев за убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. Той обяви и че бащата на един от тийнейджърите-убийци е привърженик на "Прогресивна България".

"Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството в Пловдив. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет "Добродетели и религия" в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи по биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото", обяви днес преди началото на заседанието на правителството Радев.

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Бащата на един от убийците е привърженик на "Прогресивна България"

"Г-н Радев, разпоредете на така пазения от Вас шеф на ДАНС, г-н Тончев, да си свърши работата по неутрализирането на тези групи. Ама не ви отърва, защото те са свързани директно с групите за руска пропаганда в България, които подкрепиха вашата партия на изборите", коментира Асен Василев.

"А ако държите да си говорим кой колко бил виновен, само вижте профила на бащата на един от убийците – руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към „Прогресивна България“. Разбираемо е защо харесват „Прогресивна България“ – само преди седмица защитихте по националната телевизия група, скандираща нацистки лозунги. Колкото до паметниците – над Пловдив стърчи Альоша. Явно не е помогнал", допълни Василев.

"Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост. Отговорете на един прост въпрос: ДАНС знаеше ли за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво направи?", попита Василев.

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