Кабинетът "Радев":

Василев отговори на Радев: Неонацистките мрежи са свързани с групите за руска пропаганда, които ви подкрепиха

12 август 2026, 12:23 часа 1648 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
Василев отговори на Радев: Неонацистките мрежи са свързани с групите за руска пропаганда, които ви подкрепиха

Днес Румен Радев си позволи нещо изключително грозно. Вместо да отговори дали (и от кога) ДАНС са знаели за съществуването на неонацистка мрежа в страната, Радев взе да се оправдава за сетен път с опозицията.

Това написа във Фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по отношение на коментара на премиера Радев за убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. Той обяви и че бащата на един от тийнейджърите-убийци е привърженик на "Прогресивна България".

"Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството в Пловдив. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет "Добродетели и религия" в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи по биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото", обяви днес преди началото на заседанието на правителството Радев.

Още: "Тези безпросветни насилници с фашистки символи са ваши креатури": Радев приписа убийците в Пловдив на опозицията

Бащата на един от убийците е привърженик на "Прогресивна България"

"Г-н Радев, разпоредете на така пазения от Вас шеф на ДАНС, г-н Тончев, да си свърши работата по неутрализирането на тези групи. Ама не ви отърва, защото те са свързани директно с групите за руска пропаганда в България, които подкрепиха вашата партия на изборите", коментира Асен Василев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"А ако държите да си говорим кой колко бил виновен, само вижте профила на бащата на един от убийците – руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към „Прогресивна България“. Разбираемо е защо харесват „Прогресивна България“ – само преди седмица защитихте по националната телевизия група, скандираща нацистки лозунги. Колкото до паметниците – над Пловдив стърчи Альоша. Явно не е помогнал", допълни Василев.

"Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост. Отговорете на един прост въпрос: ДАНС знаеше ли за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво направи?", попита Василев.

Още: Заради детската престъпност и агресия: Премиерът Радев свика институциите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Асен Василев убийство Румен Радев Георги Кузев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес