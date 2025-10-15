Такса смет: Пак предупреждение за шок, този път от Сдружението на общините

Далеч по-лесно е общината сама да управлява процесите по сметосъбиране. Столична община сега се готви да укрепи своя капацитет – в България 130 общини сами управляват и вземат решения чрез свое дружество що се отнася до събирането и извозването на боклука. Най-сложната задача е при външни изпълнители правилата да обхващат всичко и да има пълен контрол. Това заяви Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ (Националното сдружение на общините).

Разработваме 3 варианта на Закона за местните данъци и такси. Много скъпо е едновременно да се въведе принципа за такса смет, при който тя се формира на база генериран боклук от ползвател в даден имот. Трябва да се закупи много техника, за да има точни изчисления – иначе ще почне да се пресмята с усредняване на база ползвател на имот, като броят на ползвателите ще бъде "открит" от общините – един вид коя община както може да събере данни по регистри.

Какво е решението? Георгиева отговори, че НСОРБ иска поетапно въвеждане (тригодишен преходен период и всяка община да въведе принципа в едно населено място в рамките си) – първо на едно населено място, да се видят там недомислици и да се изглади процесът. Много важно е да работи и системата за разделно събиране на отпадъците, каза изпълнителният директор на НСОРБ. И предупреди, че както вървят нещата, тежестта на новата такса смет ще я поемат гражданите.

Георгиева поиска и законово обезпечение – такова, че да бъде поизволено на общините да налагат адекватни санкции що се отнася до такса смет.

Бюджет 2026

Силвия Георгиева заяви, че НСОРБ вече е представило рамката за бюджетите на общините в следващия държавен бюджет и чака покана за разговори от финансовото министерство. Общините искат с 13% по-голяма субсидия – Георгиева подчерта пред БНТ, че това е съобразено с инфлацията. И още – отново искане да има повече приходи от данъци, насочени към общините, за да могат те да реализират инвестиционни проекти.

