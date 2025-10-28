Орбан ще моли Тръмп да не налага санкции на Унгария

Унгарският премиер Виктор Орбан изрази надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да наложи санкции на Будапеща заради вноса на петрол и газ от Русия, съобщи италианският в. "Република", цитиран от БТА.

"Скоро ще пристигна във Вашингтон, за да обсъдя това с президента Тръмп", каза премиерът Орбан във вчерашно интервю за италианския вестник.

Той посочва, че иска да обсъди как може да бъде установена "устойчива система" за Унгария, тъй като страната е силно зависима от вноса на руски петрол и газ.

Според в. "Република" за Орбан наложените миналата седмица от Тръмп санкции срещу двете най-големи руски петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" са били грешка. Главният политически съветник на унгарския премиер Балаш Орбан обаче отрече това и обвини италианския вестник, че е цитирал неправилно министър-председателя.

Според италианското издание, репортер е попитал дали Тръмп не е прекалил и не е допуснал грешка с последните наложени санкции. Вестникът твърди, че Орбан е отговорил, че "от наша гледна точка – да. Затова ще се опитаме да намерим изход, особено за Унгария".

Според Балаш Орбан Виктор Орбан само е подчертал, че страната му е зависима от вноса на руски петрол и газ и без тях цените биха "се повишили драстично", както и че ще възникнат сериозни проблеми с доставките.

