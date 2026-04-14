"Освен цените се увеличават и доходите": Председателят на НСИ с коментар за инфлацията

Инфлацията в България на годишна база през март достига 4,1%, а на месечна – 0,9%. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт, коментирани от доц. д-р Атанас Атанасов, председател на НСИ. „Данните показват, че на годишна основа имаме увеличение на цените с 4,1%. Тоест това е месец март тази година спрямо месец март предишната година. А март спрямо февруари – 0,9% увеличение“, заяви той. По думите му това е малко по-високо спрямо предварително обявената флаш инфлация, като „отклонението е с 0,2%“.

Основен фактор за повишението на цените остава транспортът, и по-конкретно горивата. „Най-голямо увеличение има в транспорта и то най-вече горивата, основно дизела и бензина“, посочи Атанасов. Той уточни, че при някои горива, като метана, увеличението е по-слабо, но именно дизелът и бензинът са довели до по-сериозен инфлационен натиск и са повлияли върху цените на други стоки и услуги.

Още: Инфлацията за март надскочи прогнозите: Къде има най-голям ръст в цените?

На въпрос дали е възможно обръщане на тенденцията при нормализиране на цените, той коментира, че това би било възможно, но не веднага. „Ако имаме един нормален пазар, би трябвало в дългосрочен аспект цените да намалеят. Аз не очаквам това да стане веднага. Но всичко зависи как ще се развият нещата на международен план“, каза той и подчерта, че „това е реална инфлация, която е привнесена в момента отвън“.

По отношение на регионалните сравнения Атанасов отбеляза, че инфлацията е по-висока в съседни държави. „Инфлацията се увеличи във всички държави и ето една съседна Румъния е с инфлация повече от два пъти по-висока, отколкото тази в България“.

Председателят на НСИ коментира и разликите между официалните данни и тези на синдикалните организации. „Официалният измерител на инфлацията в държавата – това е индексът на потребителските цени, който НСИ изчислява“, подчерта той. Според него различията идват от факта, че „още много други институции смятат повишението на различни стоки и услуги“, като използват различни потребителски кошници.

Още: България се топи, обезлюдени села, демографски спад: НСИ с тревожни данни

Въпреки общото поскъпване, има и стоки, при които се наблюдава поевтиняване. „Ще дам пример – черната техника, телевизори, таблети – те намаляват своята цена. Вече може да си купите на сравнително изгодна цена голям телевизор или таблет“, посочи Атанасов и допълни, че тази тенденция вероятно ще продължи.

Натрупаната инфлация за последните пет години достига значителни нива. „Тя е почти 43%. Така че има едно значително голямо увеличение на цените за тези 5 години“, заяви той. По думите му това се отразява и на потребителските навици, но не непременно в посока ограничаване на разходите. „Освен цените се увеличават и доходите на хората“, отбеляза Атанасов и даде пример, че „вече повече от половината българи почиват в 4- и 5-звездни хотели“.

Още: Над 100 хиляди: Колко точно са безработните у нас?

Данните за туризма показват, че през февруари броят на нощувките е над 1 милион, като преобладават българските туристи. „Сега по това време на годината се разчита повече на българските туристи“, поясни той, като уточни, че през летния сезон делът на чуждестранните посетители е значително по-голям.

Атанасов коментира и темата със заплахите, получени от НСИ през миналата година. „Има образувано досъдебно производство по информация, която получих от СДВР. Така че те проверяват кой стои зад тези заплахи“, каза той. По думите му заплахите са спрели през есента на 2025 г. и оттогава няма нови случаи. „Независимо дали има заплахи или не, ние ще си вършим работата и ще си публикуваме данните такива, каквито са“, подчерта в заключение председателят на НСИ.