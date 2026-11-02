Искат имението на Майкъл Джексън да стане дом за болни деца

Синовете на Майкъл Джексън - Принс и Биги - биха искали прочутото имение "Невърленд" да се превърне в място, което носи радост на болни деца и деца от семейства в неравностойно положение. Двамата се надяват имотът да бъде запазен и използван за благотворителни цели в духа на първоначалната идея на покойния им баща, съобщи "Page Six", позовавайки се на източник, близък до семейство Джексън. "Те биха се радвали имотът да бъде съхранен и използван по начин, който отдава почит на първоначалната идея на Майкъл за това място", заяви източникът пред американското издание.

По думите му огромното имение в Калифорния има особено значение за двамата братя заради спомените от детството им. "Принс наистина цени историята на "Невърленд" и би искал имението отново да има благотворително предназначение, особено когато става дума за помощ на болни деца и деца в неравностойно положение. Предвид собствената му активна благотворителна дейност, това е нещо, което има особено голямо значение за него", обясни източникът.

Снимка: Getty Images

29-годишният Принс основава съвместно фондацията Heal Los Angeles през 2016 г., докато следва в университета "Лойола Меримаунт". Организацията работи с деца, младежи и семейства от социално уязвими общности в Лос Анджелис, като осигурява образователни възможности, подкрепа и инициативи за подобряване на благосъстоянието им. Сред проектите ѝ са партньорство с началното училище "Лорето" в североизточната част на Лос Анджелис, както и кампании за събиране на храна и играчки за нуждаещи се семейства. Фондацията посочва, че дейността ѝ е вдъхновена от хуманитарното наследство на Майкъл Джексън и убеждението му, че всяко дете трябва да има възможност да се развива.

Още: Режисьорът Майкъл Ман се самопростреля на лицензирано стрелбище

По-малкият брат Биги, известен преди като Бланкет, има малко по-различна представа за бъдещето на семейното имение. "Биги е много по-затворен и би предпочел "Невърленд" да не се превръща в голяма туристическа атракция. Това обаче не означава, че не би подкрепил начин част от магията на мястото да бъде върната за децата, които наистина биха имали полза от нея", разказа източникът. Според него желанието на двамата братя е преди всичко да съхранят наследството на Краля на попа. "В крайна сметка те искат наследството на баща им да бъде уважавано. Знаят колко много означаваше за него да създаде място, където децата могат просто да бъдат деца и да забравят за трудностите, през които преминават", добави той.

Друг е собственикът на "Невърленд"

Двамата обаче не притежават "Невърленд" и нямат право да вземат решения за управлението му. През 2020 г. имението беше закупено от американския бизнесмен Рон Бъркъл за приблизително 22 милиона долара. Говорител на Бъркъл заяви пред изданието, че бизнесменът изпитва "огромно уважение към историята на "Невърленд" и специалното значение, което мястото има за семейството на Майкъл Джексън". "Откакто придоби имота, той многократно е канил децата и семейството на Майкъл да прекарват време там, когато пожелаят, като признава личната им връзка с този дом. Рон има дългогодишна практика да предоставя частните си резиденции за благотворителни събития и каузи, включително имотите си в Палм Спрингс, Ла Хоя и Грийн Ейкърс, който вече има собствена благотворителна дейност", посочи говорителят.

Снимка: Getty Images

Той подчерта, че макар "Невърленд" да остава частна резиденция, Бъркъл продължава да приветства възможностите за организиране на благотворителни инициативи там.

Майкъл Джексън купува имението с площ от около 2700 акра край Лос Оливос, Калифорния, през 1988 г. и го превръща в приказен свят, вдъхновен от измислената страна Невърленд от историята за Питър Пан. В имението са изградени увеселителни съоръжения, железопътна гара, киносалон и зоологическа градина. Певецът редовно посреща деца и техните семейства, за да се забавляват и да се откъснат от ежедневните си проблеми.

През 1993 г. Джексън приема девет семейства, подкрепяни от благотворителната организация Make-A-Wish. Той лично посреща гостите и ги развежда из имението, където те играят на аркадни игри, гледат анимационния филм "Аладин", участват в барбекю и се забавляват на атракционите. През декември 2004 г. около 200 деца посещават "Невърленд" за празнично тържество. Те се наслаждават на увеселителните съоръжения, животните, сладките изкушения и среща с Дядо Коледа. Самият Майкъл Джексън също ги изненадва с личната си поява.

Още: Иън Гилън влезе в болница по спешност, Deep Purple отложиха концерти

Според тогавашния му говорител благотворителни и обществени организации са водели групи деца в имението поне три пъти месечно. "Невърленд" е използван и за набиране на средства. През септември 2003 г. Джексън организира благотворително събитие в подкрепа на Make-A-Wish и бразилска организация, предоставяща храна, дрехи и медицинска помощ на деца, живеещи в бедност. През 2015 г. имението беше обявено за продажба срещу 100 милиона долара, но впоследствие цената му беше намалявана няколко пъти.

Майкъл Джексън почина през юни 2009 г. в Лос Анджелис на 50-годишна възраст, припомня БГНЕС.

Още: Джафар Джeксън за продължението на "Майкъл": Надявам се хората да видят добротата му