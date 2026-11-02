София слага свои камери по ключови булеварди

Столична община възнамерява да изгради собствена мрежа от камери за контрол на скоростта и нарушенията на пътя. Общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев внесе доклад в Столичния общински съвет (СОС) за създаване на специална работна група, която да подготви стъпките за поставянето на първите устройства още през следващата година. Предложението ще бъде разгледано на сесията на общинския съвет този четвъртък (5 ноември).

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След промените в Закона за движението по пътищата и новата наредба на МВР от септември 2026 г., отпадат последните нормативни пречки пред общините да следят пряко за нарушители. Половината от събраните средства от глоби, установени с общинските устройства, ще остават директно в бюджета на София и ще се разходват целево за мерки по пътна безопасност.

Новите общински камери няма да се ограничават само с контрол на скоростта. Модерните системи ще засичат също преминаване на червен сигнал на светофара, неправилно движение в лентите за обществен транспорт, ползване на мобилен телефон зад волана и шофиране без поставен обезопасителен колан.

Къде ще ни снимат новите камери?

В доклада са посочени първоначалните критични участъци с най-висок рисков профил и интензивен трафик. Предвижда се устройства да бъдат разположени по основните транзитни артерии на столицата — Околовръстния път, бул. "Цариградско шосе", бул. "Ботевградско шосе", бул. "Сливница" и бул. "Брюксел".

Контрол ще бъде въведен и по ключови вътрешноградски булеварди, сред които "Черни връх", "България", "Цар Борис III", "Тодор Каблешков", "Владимир Вазов", "Ломско шосе", "Царица Йоанна" и "Никола Мушанов".

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Колко ще струва инвестицията?

По предварителни пазарни оценки една стационарна точка за контрол "до ключ" излиза между 55 000 и 72 000 евро с ДДС, в зависимост от оборудването. Изграждането на първоначална мрежа от 20 контролни точки ще изисква инвестиция от 1,1 до 1,6 млн. евро, а разширената мрежа от 50 точки се оценява на 2,5 до 3,6 млн. евро.

Според разчетите хардуерната инвестиция в една точка се покрива от наложените глоби за 1 до 3 месеца, а цялата мрежа се изплаща за период от 6 до 12 месеца, дори с отчитане на обжалванията и забавянията при събираемостта.

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Основната цел на проекта обаче не са приходите, а превенцията на тежки пътнотранспортни произшествия. Опитът показва, че още през първите 2–3 месеца след поставянето на камери нарушенията на контролираните места спадат с 60 до 80 процента заради силния дисциплиниращ ефект върху водачите.

След гласуването на решението от СОС, новата работна група ще анализира подробно рисковите участъци съвместно със СДВР, ще провери дали съществуващите камери на общината могат да се адаптират към изискванията на МВР и ще изготви конкретно бюджетно предложение. Очаква се необходимите средства да бъдат заложени в бюджета на Столична община за 2027 година.