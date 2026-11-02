Рехабилитацията не започва, когато болката стане непоносима

Д-р Николета Георгиева, специалист по физикална и рехабилитационна медицина в ДКЦ ВИТА

Д-р Николета Георгиева има над 30 години опит във физикалната и рехабилитационна медицина. От месец септември тя е част от екипа на ДКЦ ВИТА, където новият сектор по физиотерапия и рехабилитация отвори врати. Разговаряме с нея за ролята на лекаря в процеса на възстановяване, за случаите, в които рехабилитацията е необходима, и защо понякога е добре да потърсим специалист, преди болката да започне да ограничава ежедневието ни.

Д-р Георгиева, мнозина свързват вашата специалност само с „процедурите“. С какво всъщност се занимава лекарят по физикална и рехабилитационна медицина?

Физикалната и рехабилитационна медицина е самостоятелна клинична специалност. Тя обхваща профилактиката, диагностиката, лечението и възстановяването при остри и хронични заболявания, след травми, операции и след продължително боледуване и обездвижване. Процедурите са инструмент, но преди тях стои медицинската и функционалната оценка на пациента. Какво лечение е необходимо, кога да започне и какви ограничения трябва да се спазват - това определя лекарят.

Как протича първата среща с вас?

Първата среща започва с разговор с пациента за неговите конкретни оплаквания, придружаващи заболявания, проведени изследвания и терапия. Извършвам физикален преглед. Съобразявам се с диагнозата, общото състояние, възрастта и наличието на противопоказания. Едва след това подбирам подходящите процедури и определям продължителността на терапевтичния курс. Универсална програма няма - средствата и продължителността се определят индивидуално за всеки пациент. В сектора работя заедно с трима рехабилитатори на ДКЦ ВИТА .

С какви проблеми идват хората най-често?

Най-често пациентите търсят помощ при заболявания и болки на опорно-двигателния апарат - артрози, артрити, мускулни и сухожилни увреждания, както и болки, свързани с претоварване. Често работим и с пациенти след травми като фрактури, навяхвания и изкълчвания, както и след ортопедични операции – артроскопия или смяна на тазобедрена и колянна става.

Друга голяма група са пациентите с неврологични проблеми - радикулити, неврити, нарушения в равновесието и координацията, както и остатъчни прояви след мозъчно-съдови заболявания. При всички тези състояния целта е да се намали болката, да се подобри подвижността и да се възстановят максимално функционалните възможности на пациента.

Рехабилитацията самостоятелно лечение ли е?

Рехабилитацията често е част от комплексното лечение и се съчетава с терапията, назначена от съответния специалист - ортопед, невролог, кардиолог, пулмолог, педиатър и др. В зависимост от заболяването и състоянието на пациента тя може да има съществена роля за възстановяването.

Секторът работи и с бременни жени, и с бебета. Защо е важно това?

По време на бременността тялото понася сериозно натоварване. Могат да се появят болки в гърба и кръста, а стойката се променя. С подходящи, индивидуално подбрани упражнения жената може да остане активна и да поддържа добра физическа форма. След раждането работим за възстановяване на коремната мускулатура, тазовото дъно и мускулната сила, включително след цезарово сечение. Рехабилитацията може да бъде част от възстановяването и при състояния като диастаза на коремните мускули и инконтиненция, след преценка на конкретния случай.

При бебетата и малките деца рехабилитацията се назначава след педиатрична и функционална оценка. Тя може да бъде необходима при изоставане в двигателното развитие, отклонения в мускулния тонус, както и при постурални и ортопедични проблеми. В тези случаи ранната оценка е особено важна, тъй като позволява навременно да се установят затрудненията и да се предприемат подходящи мерки за подпомагане на двигателното развитие. Работим винаги в партньорство с родителите, които имат важна роля в процеса на възстановяване и развитието на детето.

С каква апаратура разполага секторът?

Разполагаме с апарати за: електролечение, ултразвукова терапия, магнитотерапия, светлолечение, високоенергиен лазер, вакуум терапия , електромагнитна стимулация и дълбока осцилация, както и с комбиниран апарат за крио - и компресотерапия. Имаме и уреди за пасивно раздвижване на раменната и колянната става. Те са особено полезни в периода след операция, когато пациентът все още не може да движи ставата самостоятелно, но е важно постепенно да се възстанови обемът на движение. Секторът разполага с уреди и фитнес оборудване за провеждане на лечебна гимнастика

Трябва ли човек да има болка или конкретен проблем, за да потърси специалист по физикална и рехабилитационна медицина?

Не непременно. Консултацията може да бъде полезна и преди появата на изразени оплаквания, особено при заседнал начин на живот, продължителна работа в седнало положение, неправилна стойка или повтарящи се болки в гърба, крайниците и ставите. С възрастта също може да настъпи намаляване на физическия капацитет.

При прегледа оценявам стойката, мускулния баланс, подвижността на ставите и функционалните възможности на пациента. Изготвям индивидуална програма, която може да включва лечебна гимнастика и подходящи физиотерапевтични процедури. Целта е мерките да бъдат съобразени с конкретното състояние, възрастта и възможностите на човека.

Какво бихте посъветвали хората, които отлагат прегледа с надеждата, че болката ще отмине сама?

Не всяка болка означава сериозен проблем, но когато се повтаря, продължава дълго или започне да ограничава движенията и ежедневните дейности, не бива да се пренебрегва. Навременната оценка помага да се изясни причината за оплакванията и да се прецени какъв подход е подходящ. Колкото по-рано установим функционалните затруднения, толкова по-голяма е възможността да предприемем мерки, преди те да доведат до по-сериозни ограничения.

Какво е най-важното, което искате пациентите да знаят за рехабилитацията?

Рехабилитацията не се изчерпва само с поредица от процедури. Тя е процес, в който лекарят, рехабилитаторът и пациентът работят заедно за постигането на конкретни функционални цели. Важно е пациентът да участва активно във възстановяването си и да следва препоръките, включително за режима и двигателната активност извън лечебното заведение. Целта ни е не само да облекчим болката, но да помогнем на пациента да възстанови и запази възможно най-дълго добра физическа активност и самостоятелност.