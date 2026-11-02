След 60 години: Археолози разгадаха тайната на златно съкровище с извънземен произход, открито в Испания

През 1963 г. археолози, водени от Хосе Мария Солер, откриват съкровище близо до испанския град Вилена, по-късно наречено „Съкровището от Вилена“. Сред многобройните златни предмети са две парчета, изработени от тъмен метал, чийто произход първоначално е бил под въпрос. Едва 60 години по-късно учените откриват, че са направени от метал с извънземен произход, пише futura-sciences.com.

„Съкровището от Вилена“

Колекцията се смята за едно от най-важните праисторически златни съкровища в Европа. Според официалните данни на музея, тя съдържа 66 предмета, въпреки че други каталози изброяват 59. Повечето от находките са изработени от злато, но сред тях са и предмети от сребро, кехлибар и желязо.

Два тъмни метални предмета привлекли вниманието на археолозите по време на разкопките. Теренни бележки от 1963 г. отбелязват, че под напуканата оксидна обвивка е скрит тежък метал, подобен на оловото.

Парчетата датират от 1400–1200 г. пр.н.е., късната бронзова епоха. Едната е масивна гривна, другата - куха сфера, първоначално обвита в тънко златно фолио. Вероятно е служила като дръжка на меч или церемониален скиптър.

Какво показа химичният анализ? Шестдесет години след откритието, бившият музеен реставратор Салвадор Ровира-Льоренс организира изследователски екип, за да определи произхода на мистериозния метал. Заедно с учените Игнасио Монтеро Руис и Мартина Ренци той взема малки проби от всеки артефакт за анализ с масспектрометрия.

В проучване, публикувано в списанието Trabajos de Prehistoria, учените са търсили химически сигнатури, които биха могли да различат метеоритното желязо от земното желязо. Метеоритите съдържат значително повече никел, отколкото желязна руда от земни находища. Откриването на характерна желязо-никелова сплав показва метеоритния характер на материала. Изследователите стигнаха до заключението, че както гривната, така и сферата са направени от желязо от древен метеорит.

Въпреки това, през хилядолетията, силната корозия е променила химичния състав на външния слой на метала, така че учените считат получените резултати за предварителни.

За да се потвърдят откритията и да се избегне повреждането на крехките артефакти, в бъдеще се планират допълнителни изследвания, особено с преносимо рентгеново оборудване. Ако произходът на метала бъде потвърден, тези обекти ще бъдат най-старите известни метеоритни железни артефакти, открити на Иберийския полуостров.

Във времето, когато тези предмети са били изработени, технологията за топене на желязо от земна руда все още не е била разпространена в Западна Европа. Местните общности са използвали предимно мед и бронз, което е правило обработваемото желязо рядък и ценен материал. Древните занаятчии са ценили метеоритното желязо толкова високо, колкото златото и среброто.

Подобни метеоритни железни артефакти от този период са открити и в източното Средиземноморие. Един от най-известните примери е церемониален кинжал, погребан с египетския фараон Тутанкамон.

Изследователите предполагат, че предметите от съкровището Вилена може да са достигнали Испания по търговски пътища от източните региони. Тази теория се подкрепя от липсата на доказателства, че праисторическите занаятчии в Испания са знаели самостоятелно как да обработват метеоритно желязо.

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