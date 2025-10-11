От Бразилия до София: Защо кафето става все по-скъпо?

Цената на кафето се покачва както на международните пазари, така и в заведенията по целия свят – тенденция, която вече се усеща и в България. Според данни, цитирани от NOVA, през последната година цената на чашка кафе в Европа е нараснала средно с около 20 %, а у нас – с близо 18 %. Това означава, че българските потребители плащат приблизително 50 стотинки повече за любимата си напитка.

Причини за повишението

Според експерти, основните фактори за поскъпването са няколко: увеличените разходи за труд в производството; по-скъп транспорт и логистика; колебания в цените на суровините и обменните курсове.

Кафеекспертът Йордан Дъбов коментира, че цената на чаша кафе у нас се определя не само от стойността на зърната, но и от разходите за труд през последната година. По думите му, „добро кафе“ вече струва между 3 и 4 лева, „много добро“ – около 5 лева, а премиум напитките достигат 6 лева и нагоре.

Поскъпване и в чужбина

В Германия цената на кафето е нараснала с около 23 %, във Франция – с 17 %, а във Великобритания чашата кафе вече струва средно 3,35 паунда, което е близо 80 % повече спрямо миналата година. В САЩ увеличението е приблизително 21 %, като влияят и допълнителни мита върху вноса от Бразилия.

Ефектът за потребителите

Поскъпването се отразява както на домакинствата, така и на бизнеса. Все повече заведения се опитват да задържат клиенти чрез промоции или чрез предлагане на различни марки кафе. Въпреки това, тенденцията към по-високи цени изглежда устойчива и според експертите ще продължи и през следващите месеци.

