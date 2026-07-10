Газова война: Израел се озъби на Турция заради проекти с Кипър и Гърция (ВИДЕО)

"Знаем как да се защитаваме и никой не може да ни каже нищо". Така израелският министър на енергетиката Ели Коен отговори на въпрос какво ще направи Израел, ако Турция реши да се намеси и да попречи на проекта за газопровод, който да свързва Израел с Кипър. Коен беше категоричен, че тръбата ще мине през израелски и кипърски териториални води и Турция не може да има претенции. Само че Турция от десетилетия има претенции що се отнася до Кипър – непризнатата от международната общност Севернокипърска турска република продължава де факто да същестува, макар де юре да я няма.
Всъщност Израел има сериозни енергийни амбиции – Коен говори за евентуалното бъдещо свързване на израелски газови находища, управлявани от Energean, с южното крайбрежие на Кипър – това е проект за около 400 млн. долара, с капацитет 1 млрд. кубични метра газ, по информация на Reuters. Вторият и далеч по-амбициозен проект е газопроводът EastMed на компанията "Посейдон" - неговата цел е да има пренос на газ от находищата "Левиатан" и "Тамар" до Кипър, Гърция и Италия, а стойността е над 6 млрд. евро. Само че Турция е твърдо против – ОЩЕ:
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Отделно, Коен и Израел работят по проекта Great Sea Interconnector – подводна електрическа мрежа, която да свърже ел. системите на Израел, Кипър и Гърция. Сега Коен каза, че Турция открито тероризира Гърция, защото с "фалшиви твърдения" опитва да спре свързването на Кипър и Гърция и оттам връзки към Европа, по които да тече газ от Израел. Гърция търси помощта на САЩ, за да реши проблемът, но "ние ще положим тръбите от нашата страна", закани се израелският енергиен министър. "Доказахме в последната година и половина, че тези, които заплашват Израел, не свършват добре“, уточни Коен:
Israeli Minister of Energy Eli Cohen:— Clash Report (@clashreport) July 9, 2026
The pipeline between Israel and Cyprus will be built.
We know how to defend ourselves, and no one can dictate terms to us.
We have proven over the past two and a half years that those who threaten the State of Israel do not end well. pic.twitter.com/zj60yVVOSR
Израелският енергиен министър специално подчерта и, че Турция не трябва да се установява военно в Сирия т.е. с бази и че ако това стане, Израел също трябва да направи военни бази в Сирия – ОЩЕ: Сирия – възвишено етично или тривиално и мръсно прозаично
Israeli Minister of Energy Eli Cohen:— Clash Report (@clashreport) July 9, 2026
We have to make sure Türkiye does not establish itself militarily in Syria.
I said in the Cabinet: if Türkiye wants to establish military bases in Syria, then we will establish bases there as well. pic.twitter.com/hQaou8qTXO