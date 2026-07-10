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Газова война: Израел се озъби на Турция заради проекти с Кипър и Гърция (ВИДЕО)

10 юли 2026, 12:53 часа 543 прочитания 0 коментара
Снимка: Cyprus Navy
Газова война: Израел се озъби на Турция заради проекти с Кипър и Гърция (ВИДЕО)

"Знаем как да се защитаваме и никой не може да ни каже нищо". Така израелският министър на енергетиката Ели Коен отговори на въпрос какво ще направи Израел, ако Турция реши да се намеси и да попречи на проекта за газопровод, който да свързва Израел с Кипър. Коен беше категоричен, че тръбата ще мине през израелски и кипърски териториални води и Турция не може да има претенции. Само че Турция от десетилетия има претенции що се отнася до Кипър – непризнатата от международната общност Севернокипърска турска република продължава де факто да същестува, макар де юре да я няма.

Всъщност Израел има сериозни енергийни амбиции – Коен говори за евентуалното бъдещо свързване на израелски газови находища, управлявани от Energean, с южното крайбрежие на Кипър – това е проект за около 400 млн. долара, с капацитет 1 млрд. кубични метра газ, по информация на Reuters. Вторият и далеч по-амбициозен проект е газопроводът EastMed на компанията "Посейдон" - неговата цел е да има пренос на газ от находищата "Левиатан" и "Тамар" до Кипър, Гърция и Италия, а стойността е над 6 млрд. евро. Само че Турция е твърдо против – ОЩЕ:

Отделно, Коен и Израел работят по проекта Great Sea Interconnector – подводна електрическа мрежа, която да свърже ел. системите на Израел, Кипър и Гърция. Сега Коен каза, че Турция открито тероризира Гърция, защото с "фалшиви твърдения" опитва да спре свързването на Кипър и Гърция и оттам връзки към Европа, по които да тече газ от Израел. Гърция търси помощта на САЩ, за да реши проблемът, но "ние ще положим тръбите от нашата страна", закани се израелският енергиен министър. "Доказахме в последната година и половина, че тези, които заплашват Израел, не свършват добре“, уточни Коен:

Израелският енергиен министър специално подчерта и, че Турция не трябва да се установява военно в Сирия т.е. с бази и че ако това стане, Израел също трябва да направи военни бази в Сирия – ОЩЕ: Сирия – възвишено етично или тривиално и мръсно прозаично

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Израел Турция газови находища газови доставки газ Левиатан EastMed Източно Средиземноморие Тамар
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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