Лайфстайл:

Петролният шок от Иран: Къде в Европа горивата са най-скъпи и изненадващото място на България

20 март 2026, 10:28 часа 182 прочитания 0 коментара
Цените на горивата в цяла Европа се покачват рязко заради войната в Персийския залив, като данъците съставляват повече от половината от разходите на бензиностанциите в много страни.

Euronews Business излезе с материал по темата, в който става ясно как разликите в данъците водят до това шофьорите в някои страни в момента да плащат много повече на бензиностанциите, отколкото в други.

Цените на бензина и дизела в цяла Европа се покачват успоредно с глобалните разходи за петрол заради войната с Иран и прекъсванията, засягащи доставките от страните от Персийския залив.

Цената на суровия петрол сорт Брент достигна на 2 пъти за кратко 119 долара за барел след първите съвместни удари на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари. Последиците от колебанията в цените на петрола вече се усещат от домакинствата в цяла Европа, където данъците съставляват значителен дял от цената на бензиностанциите.

Горивата поскъпнаха и в България, но се оказва, че тя е държавата с най-ниски данъци върху бензина и една от страните с най-евтини горива след облагане с данъци.

България е с най-ниските данъци, ето каква част от цената на горивото е данък

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Къде гражданите плащат най-високи данъци върху горивото в Европа? Каква част от цената на бензина и дизела отива за данъци? И в кои страни зареждат най-скъпите и най-евтините горива в цяла Европа?

Първият и най-важен показател е делът на общите данъци, включително акциз и ДДС, в цените на горивата.

Данъците, включително акцизът и ДДС, представляват повече от половината от цените на бензина (Euro-super 95) в целия ЕС, сочат изчисления на Euronews Business, базирани на данни, предоставени от Европейската комисия, към 16 март 2026 г.

Източник: Euronews

В рамките на ЕС делът при бензина варира от най-ниската ставка - 43,9% в България, до най-високата - 57,8% в Словения. 20 държави-членки имат общи данъци, представляващи повече от 50% от цената на бензина.

Средният процент за ЕС при бензина е 52,1%.

Сред "големите 4" икономики на ЕС, Италия има най-висок данъчен дял от 55%, следвана от Германия (54,5%), Франция (53%) и Испания (45%).

За дизела общата данъчна тежест е по-ниска - средно 44,6% в ЕС.

Източник: Euronews

Само 4 държави имат данъци над 50% - Малта (54,3%), Италия (51,1%), Ирландия (50,6%) и Словения (50,1%).

Делът на данъците е под 40% в Естония (37,6%), Испания (38%), Швеция (38,5%) и България (39,7%), която е четвъртата страна с най-ниски данъци върху дизела.

Сред най-големите икономики в ЕС Италия все още има най-висок дял на данъците върху дизела - 51,1%. Франция (46,8%) и Германия (45,4%) са близо до средното за ЕС, докато Испания (38%) има един от най-ниските дялове в Европа.

Данъчните ставки, съответно и места в класациите, варират при сравнение между бензина и дизела. Така например Гърция е на четвърто място по данъци върху бензина, но на 20-то място при дизела. Финландия и Холандия са с около 10 места по-нагоре при бензина, отколкото при дизела, докато Литва е на 18-то място при бензина, но на 8-о място при дизела.

Горивата в България не са най-евтини преди данъци, но след тях - да

Общият платен данък в евро може да се различава от процентния дял, тъй като цените на горивата преди данъци варират значително. Например, Словения има най-високата данъчна ставка върху бензина (57,8%), но потребителите плащат 0,83 евро на литър, което я нарежда едва на 17-то място в ЕС по абсолютни стойности.

Данъците за литър отново са най-ниски в България. Те варират от 0,58 евро в България до 1,24 евро в Нидерландия.

Според данни на Евростат към 16 март средната стойност за ЕС е била 0,96 евро, а сумите са надхвърляли 1 евро в Дания, Германия, Финландия, Гърция, Ирландия и Франция.

Източник: Euronews

Разглеждайки цените на бензина с данъци, цената на Euro-super 95 с включени данъци в ЕС е била 1,84 евро за литър. Най-скъпите страни за бензин са били Холандия (2,26 евро), Дания (2,18 евро), Германия (2,09 евро), Финландия (1,96 евро) и Гърция (1,92 евро).

За разлика от това, най-ниските цени за Euro-super 95 са били в България (1,33 евро), Малта (1,34 евро), Кипър (1,42 евро), Словения (1,44 евро) и Словакия (1,52 евро). В Турция, според Petrol Ofisi, цената е била около 1,22 евро.

Така се оказва, че преди облагането с данъци цената на бензина в България не е най-ниската в Европа, но когато се прибавят данъчните ставки, действително българският бензин става най-евтиният в ЕС.

За дизеловото гориво данъците са средно 0,87 евро на литър в ЕС и надхвърлят 1 евро само в Италия (1,04 евро) и Дания (1,01 евро).

Източник: Euronews

Хората в България (0,57 евро), Малта (0,66 евро) и Кипър (0,66 евро) плащат най-малко данъци в номинално изражение.

Най-скъпите цени на дизела са в Холандия (2,26 евро), Дания (2,21 евро), Германия (2,15 евро), Финландия (2,11 евро) и Италия (2,03 евро).

Междувременно най-ниските нива на цените на дизела са наблюдавани в Малта (1,21 евро), България (1,44 евро), Словения (1,48 евро), Словакия (1,53 евро) и Кипър (1,59 евро).

По отношение на дизела картината е подобна - преди облагането с данъци цената му в България не е най-ниската в Европа, но когато се прибавят данъчните ставки, българският дизел става вторият най-евтин в ЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Бензин Горива петрол дизел война Иран
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес