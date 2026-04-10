"По-висока инфлация през 2026 г.": Сиркаров с предупреждение

У нас има сериозно покачване на цените. Най-ключово са хранителните стоки. Това каза икономистът Владимир Сиркаров в ефира на bTV. Той обясни, че това е така, защото внасяме голяма част от хранителните продукти, които използваме – около 50% средно може да кажем, че внасяме, като при някои продукти достига 70-80%. "Това показва, че привнасяме инфлация и зависим от динамиката на международните пазари", добави той.

"Особено по линия на ресторанти и туризъм виждаме, че от началото на годината там се съсредоточава една сериозна част от инфлационния натиск. Към февруари има леко затишие – намаляване на темпа на нарастване", коментира икономистът.

Сиркаров заяви, че със сигурност и в контекста на геополитическите събития, тази година ще има по-голяма инфлация, спрямо миналата.

Според него процесът, който се случва от производител, покупка, едър търговец до магазините трябва да се проследява. "Надценките при някои продукти са необосновано високи, въпреки че и това е широка тема. Има предлагане, има и търсене и особено в сектора "Услуги" този инфлационен натиск ще доведе неизбежно до приоритизиране от потребителите за някои стои и услуги. В крайна сметка ще бъдат наказани тези, които повишават цените прекалено. Има алтернативи и трябва да те да се търсят", посочи икономистът.

По думите му таван на цените е едно от най-грешните решения, което може да се вземе. "Една директна намеса по-скоро ще е много рискова, защото има риск за недостиг на стоки", каза Сиркаров.