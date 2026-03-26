Помощ за горивата: Над 7000 души са подали заявления в Агенцията за социално подпомагане

Над 7000 души са подали заявления в Агенцията за социално подпомагане за компенсации от 20 евро заради високите цени на горивата. Механизмът беше активиран вчера след три поредни дни на средна цена на дизела от 1,60 евро за литър. Мярката се отнася за физически лица от най-уязвимите групи.

Още: Трябва ли да се намали ДДС върху горивата: Анализ

Условията за кандидатстване за помощта са с ясни критерии. "Първото условие е да отговарят на регламентиран доходен критерий, който е за 652,41 евро за 2025 година и 537,88 евро за 2024 година. Лицето да притежава или да е съсобственик, или ползвател на МПС с платена гражданска отговорност", обясни Анелия Василева – началник отдел „Социални и семейни помощи“.

Още: Само за ден: Хиляди искат компенсации за скъпите горива, ето кога ще получат парите

Хората, които вече са получавали социални помощи през януари и февруари, ще бъдат преценени автоматично, без да подават заявления. А всички останали могат да подадат лично, по пощата или електронно. "Компенсацията за месец март ще бъде преведена през април", уточни Анелия Василева.

Още: Цените на горивата в България продължават да се повишават

В случай че и следващия месец има три последователни дни с цена на дизела от и над 1,60 евро, механизмът ще се активира отново и компенсацията за април ще бъде изплатена през май.