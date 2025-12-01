Лайфстайл:

Поредна скъпа поръчка: АПИ дава 127.5 млн. лв. за тол системата чрез тайно договаряне

01 декември 2025, 08:20 часа 1748 прочитания 0 коментара
Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) се кани да похарчи нова огромна сума за тол системата, която се утвърди като черна дупка за парите на българските данъкоплатци. В ход е обществена поръчка от особения вид "договаряне без предварително обявление" - тоест изпълнителят е предизвестен, а стойността на поръчката е 127.5 млн. лв. без ДДС, откри икономическият сайт Еconomic.bg.

Това е пореден крупен транш за тол системата. През 2018 г. кабинетът "Борисов" възложи изграждането й на група дъщерни фирми на австрийската "Капш". Договорът бе на стойност 180 млн. лева. Премиерът Бойко Борисов обяви, че България ще се сдобие с най-модерната технология и че тол системата ще е "печатница за пари".

АПИ не може без услугите на "Капш"

"Най-модерната" система стартира трудно след серия закъснения и засечки. А през 2021 г. изненадващо се оказа, че консорциумът "Капш Трафик Солюшънс“ има още работа за вършене. Пътната агенция му възложи нов договор за нови 5 години - за "Проактивен мониторинг и надграждане", за 140 млн. лева. Оправданията на АПИ граничеха бяха унизителни и нелепи - например че имало нужда от време, за да бъдат обучени български специалисти за работа с мрежата и софтуера.

Междувременно, за да може държавата сама да си управлява "печатницата за пари", бе създадена цяла нова мегаструктура - Национално тол управление.

През 2022 г. Сметната палата приключи и огласи одитен доклад, според който въпросият договор за "ъпгредйване" е за прокуратурата. През 2023 г. депутати от ПП-ДБ сезираха прокуратурата за незаконни харчове за тол системата. Последствия няма.

А ето че сега към "Капш" отива трета огромна сума - 127.5 млн. лв., за да продължи консорциумът да поддържа тол мрежата до края на 2030 г. Оправданието за този разход граничи с абсурд - АПИ посочва, че се налага, защото за петте години, откакто е въведена системата, все още не е в състояние да я управлява сама. Отделно са предвидени още 29,34 млн. лева за допълнителни дейности по "надграждане и интеграция".

През 2021 г. служебният зам.-министър на регионалното развитие Захари Христов обяви, че има излишно дублиране - със софтуерната поддръжка се занимават и „Капш“, и тол управлението, в което са назначени 40 ИТ специалисти със заплати около 5 хил. лева. От тол управлението казаха само, че заплатите на IT специалистите били не са 5000 лв., а 3600 лв.

От обясненията на АПИ за новата 5-годишна поръчка се разбира, че:

  • Ситуацията е патова за българската държава - "Капш" държи ключа към тол системата (изходния код) и има изключителни права върху ноу-хауто, а АПИ няма нито ключа, нито подготвени кадри.
  • Само "Капш" може да ъпгрейдва системата и други компании не могат да участват - заради фирмени и държавни тайни.
  • Алтернативата на мопонола на "Капш" е да си направим друга тол система, което би било скъпо и неразумно, излиза от "мотивите" на АПИ .
  • "Тол системата представлява „интегрирана, неделима система от край до край (end-to-end / E2E)“. Ето защо консорциумът, който я е изградил, притежава изключително право като притежател на интелектуалната собственост върху софтуера", посочва пътната агенция. И още: "Намесата на всяка друга фирма би довела до „неприемливи технически, финансови и операционни рискове“. Причината - изключителните права върху софтуера принадлежат на австрийската компания „Капш ТрафикКом АГ“, а АПИ, която плаща всичко, е само ползвател.

Решението на шефа на АПИ инж. Йордан Вълчев за "договаряне без обявление" е от 21 ноември. Срокът за подаване на оферта в състезанието с един кон е 1 декември. При липсата на конкуренция обществената поръчка е просто формалност, "отбиване на номера" - изначално е ясно кой печели. И цената естествено ще е възможно най-високата.

Още преди две години депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов, тогава министър на електронното управление, предупреди, че държавата от самото начало е дала на "Капш" монопол - заложено е консорциумът да е единствен, който може да поддържа тол системата.

Начело на тол управлението днес е проф. Олег Асенов - същият, който отговаряше за внедряването и експлоатацията на новата система за пътните такси и по времето на кабинета "Борисов".

Тол управлението е мегаадминистрация с огромен персонал, вкл. и ИТ специалисти. При толкова прекрасни софтуерни кадри да твърдиш, че нямаш капацитет да управяваш тол системата, е безотговорно и безобразно.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
АПИ обществена поръчка тол система Капш
