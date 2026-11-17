Хората ще получат повече права с Бюджет 2027. Ако хората изпаднат в ситуация на безработица, ще има увеличаване на обезщетението. Ако майките излязат в майчинство, ще вземат по-големи средства през първата година на майчинството. Toва заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред bTV. Още: Ще взема ли властта пенсиите от втория стълб и ще има ли пари за заплати и майчинство: Отговорът от социалния министър

Според нея щом един човек не може да си намери работа дълго време, става въпрос за ниска квалификация. За тази цел правителството стартира регистър и когато успее да засече информация от образователната система и от ГРАО, с мобилни екипи ще пробват да достигнат до всеки един човек, който не работи, защо не го прави, каква е причината и в резултат на това ще му се предложи обучение, квалификация, преквалификация и намиране на работа.

Какво ще се случи с личните асистенти?

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Наталия Ефремова коментира и промените в Закона за личната помощ, касаещи личните асистенти, които впоследствие бяха оттеглени от "Прогресивна България". Личните асистенти в страната са над 100 000, като професионалните са под 10%. По-голяма част от личните асистенти са част от семейния кръг, добави социалният министър.

Тя обясни, че Законът за личната помощ цели да осигури по-добра регулация и законност сред личните асистенти. Когато има борба с фалшивите ТЕЛК-ове може да доведе до намаляване на хората, които имат право на социална подкрепа, която може и да не е справедлива, добави Ефремова.

От думите ѝ стана ясно, че близо 900 000 са хората, които вече имат ТЕЛК решения.

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