Няма спор, че в България има участъци в изключително лошо състояние – „лунен пейзаж“, който е ежедневен проблем за шофьорите. Реалността е, че в рамките на няколко месеца е невъзможно да бъдат ремонтирани всички компрометирани пътища в страната. Това каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков е ефира на Нова телевизия. Той обясни, че основният проблем на досегашния модел е бил правенето на основни ремонти под прикритието на „текущи ремонти“ – без нужните проекти, без разрешение за строеж и без гарантирано качество.

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„Именно тази порочна практика е довела дотам пътищата да се разпадат бързо и да се налага постоянна преработка година след година“, каза той.

Шишков обясни, че голямата промяна, която се залага в новата политика на управление и в бюджета за догодина, е окончателното скъсване с този модел. „В новите финансови рамки са заложени огромно количество проекти за истински, мащабни основни ремонти на пътищата, съобразени с всички законни изисквания и процедури“, заяви той. Амбицията на министерството е част от тези ключови ремонти да стартират още през следващата година, за да се гарантира дълготрайност на инфраструктурата и да се сложи край на практиката ремонтираните участъци да се нуждаят от нови поправки на всеки няколко месеца.

Министърът припомни, че още в предишния си мандат начело на регионалното ведомство е възложил проектирането на ключови пътни обекти, които в момента се довършват. Макар процесът да се е движил бавно през годините, той увери, че оттук нататък работата ще се ускори.

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По думите му инициативата му да обикаля страната и да се среща директно с кметовете на място не е просто пиар, а начин за събиране на точна информация. На база на тези срещи и водените бележки министерството изготвя много по-прецизни задания както за пътната мрежа, така и за критичните проблеми във водния сектор.