Технологичната инфраструктура на Америка преживява тежка седмица, а съобщените вчера прекъсвания в някои от най-големите банки в страната пренесоха дисфункцията неприятно близо до портфейлите на американците.

Първо софтуерът се повреди. След това самолетите бяха спрени. Сега пък за мнозина парите им останаха онлайн недостъпни.

Прекъсванията може да са отделни събития, но всички те водят до една и съща уязвимост- американският живот се основава на технологии, чиято надеждност до голяма степен се приема за даденост. Поне докато те не излязат извън строя, пише Newsweek.

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През изминалата седмица милиони потребители на Microsoft по целия свят загубиха достъп до онлайн офис услугите на компанията, а хиляди пътници останаха блокирани, след като техническа повреда наруши системата за контрол на въздушното движение на страната. Сега клиентите на големите банки имаха проблеми с достъпа до онлайн акаунтите си. Клиенти на Chase, Bank of America, Wells Fargo и US Bank съобщиха за проблеми с достъпа до сметките си в понеделник, а оплаквания се появиха и относно платежната услуга Zelle.

"Дигиталната икономика е станала толкова хиперсвързана"

Даниел Лемънс, вицепрезидент по операциите в базираната в Нашвил ИТ фирма DirecTech Connect, заяви пред The ​​Independent, че хората трябва да бъдат „достатъчно загрижени, за да планират, а не да се паникьосват“.

„Истинският урок е колко много отделни услуги зависят от едни и същи няколко доставчика. Когато един от тях излезе извън строй, имейлът, споделянето на файлове, влизането в системата и дори телефонните системи могат да се сгромолясат заедно, защото всички те са изградени на една и съща база“, каза Лемънс.

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Габриел Хемпел, стратег по операциите по сигурността в базираната в Колорадо фирма за киберсигурност Exabeam, заяви, че последните прекъсвания са „важно напомняне, че разбирането ни за технологичния риск трябва да се развива заедно със системите, които изграждаме“.

„Станахме много добри в обсъждането на киберсигурността по отношение на нападателите, уязвимостите и нарушенията на данните, но това е само част от рисковия пейзаж. Лошите промени, неуспешните зависимости и остарялата инфраструктура могат да причинят смущения в същия мащаб“, каза Хемпел.

Фран Вилалба Сегара, основател и главен изпълнителен директор на INTERNXT, компания за киберсигурност, базирана в Испания, предупреди за нарастващата зависимост на обществото от технологиите.

„Истинската причина за безпокойство не е една-единствена главна заплаха, а основната реалност, че нашата дигитална икономика е станала толкова хиперсвързана, че изолирани софтуерни грешки, повреди в базите данни или грешки в маршрутизацията сега предизвикват незабавни, видими смущения в милиони животи“, заяви той.

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„Живеем в епоха на повишена дигитална нестабилност, където честотата на тези прекъсвания просто отразява колко силно съвременното общество разчита на сложни, постоянно актуализиращи се кодови бази“, каза експертът.

Прекъсването на Microsoft

Прекъсването на Microsoft започна по средата на работния ден в четвъртък, докато милиони проверяваха имейлите си чрез Outlook и провеждаха виртуални срещи в Teams.

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Докато някои омаловажаваха ситуацията, като публикуваха видеоклипове в социалните мрежи, на които са щастливи, че могат да си починат от работа, това показа колко зависими са компаниите, правителствата и други обществени услуги от технологията.

Microsoft се извини за прекъсването и увери потребителите, че то не е свързано с кибератака или посегателство с изкуствен интелект.

„Инцидентът е предизвикан от проблем по време на по-ранно надграждане на мрежовия капацитет, който се появи след скорошна промяна в мрежата. Отстранихме основния проблем и продължаваме да възстановяваме услугата за останалите клиенти и региони“, написа компанията в петък в X.

Услугите на Microsoft бяха напълно възстановени в събота.

Шарън Мартин, директор „Вътрешни иновации“ в базираната в Мериленд фирма за киберсигурност Huntress, заяви пред The ​​Independent: „Когато масовите организации разчитат на едни и същи няколко доставчици, една грешка се превръща в нещо повече от проблем на една компания.“

„Microsoft не работеше за един ден миналата седмица и фирми по целия свят трябваше да намерят заобиколни решения, само за да си свършат работата“, продължи Мартин. „Това е като град с един мост. Не го виждаш като огромен проблем, докато не започне ремонт, а след това никой не може да мине. Не е вина на общината, просто няма лесен начин този проблем да се заобиколи.“

Приземяването на самолетите

Авиокомпаниите, които вече бяха засегнати от прекъсването на работата на Microsoft, получиха заповед от Федералната авиационна администрация да приземят всичките си полети, след като възникна проблем с изпълнител, който замени стар меден проводник с оптичен кабел в радиосъоръжение в Ел Дорадо, Арканзас.

Ник Рийз, професор в Центъра за глобални въпроси към Нюйоркския университет, който преди това е бил директор на политиката за нови технологии в Департамента по вътрешна сигурност, коментира: „Приземяването на всички полети в САЩ от FAA е изключително рядка мярка, предприета миналата седмица поради системен срив. Докато мнозина бързо си помислиха, че става въпрос за кибератака или събитие, свързано с изкуствения интелект, истинският урок тук е по отношение на устойчивостта.“

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„Нашата система за полети е един пример за много уязвими системи, от които зависим за нашите критични услуги. Старата инфраструктура, която е трябвало да бъде подменена преди години, прави нашата система все по-уязвима всеки ден. Това ни поставя пред множество потенциални проблеми - от присъща системна слабост до потенциални атаки в бъдеще“, каза Рийз.

Експертът предупреди, че прекъсването „демонстрира на враждебно настроените участници колко лесно би било да се създаде мащабен ефект в САЩ, който да засегне хора по целия свят“, добавяйки: „Това събитие трябва да бъде зов за събуждане за изграждане на устойчивост и подмяна на остарелите системи, дори ако това ще струва много пари.“

Националната наземна блокада продължи повече от четири часа в петък.

Според сайта за проследяване на полети FlightAware, над 7000 полета в страната, към нея или извън нея бяха забавени, а над 9000 бяха отменени.

Президентът Доналд Тръмп прехвърли вината върху своя демократичен съперник - бившия президент Джо Байдън.

„Администрацията на Байдън беше катастрофа за Федералната администрация по гражданска авиация. Всичко, до което се докоснаха, се обърка. Големи пари бяха похарчени неразумно, което направи една стара и счупена система дори по-лоша от преди“, написа той в Truth Social Sunday.

Проблеми и при банките

След бурния край на миналата седмица, нова криза предизвика опасения.

Хиляди клиенти на големи банки, включително JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Capital One и Wells Fargo, както и платформата за peer-to-peer плащания Zelle, съобщиха за затруднения с достъпа до онлайн акаунти в понеделник.

Инцидентът произтича от технически проблем в Chase, който изглежда е повлиял на други финансови услуги, с които банката взаимодейства.

„JPMorganChase е била изправена пред временен проблем, свързан със софтуерна грешка в локални хардуерни системи. Няма доказателства, че това е свързано с кибератака. Обслужването на някои клиенти отнема повече време от обичайното“, написа Chase в X Monday.