Координираното предупреждение за сигурност, което посолствата на САЩ разпратиха до американските граждани в почти всички европейски държави, включително и в България, не е рутинна мярка преди празниците. Макар текстът да напомня на сигналите отпреди десетина години в пика на „Ислямска държава“ (ИДИЛ), днешният контекст е коренно различен и е пряко свързан с ескалацията в Близкия изток и хибридните заплахи. Това каза бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Посолството на САЩ в София призова за внимание в Европа по време на празниците

"Преди десетилетие Държавният департамент на САЩ обясняваше подобни съобщения с общо повишения риск от атентати на ИДИЛ в Европа. Сега обаче фокусът е изместен към Иран. Още с избухването на военния конфликт бяха регистрирани редица заплахи и опити за атаки срещу американски и европейски обекти на Стария континент, организирани от проксита на Техеран и групировката "Хизбула", обясни той.

На въпроса дали Иран има интерес да удари Европа чрез тероризъм, отговорът му бе категоричен – "Хизбула" вече го е правила в миналото, включително и на българска територия. "Когато САЩ нанасят удари по Иран, Техеран неизбежно търси асиметрични начини да отвърне и да се защити, включително чрез терористични актове извън Близкия изток", каза Гунев.

Хибридните заплахи и фалшивите сигнали за бомби

Освен близкоизточната следа, американското предупреждение отчита и нарастващата вълна от хибридни рискове в Европа – от фалшиви сигнали за бомби по летищата до палежи и саботажи, за които все още не е напълно ясно дали са дело на крайнолеви организации, или са част от целенасочена руска хибридна атака.

ОЩЕ: САЩ следят поведението на приятел на Путин от Балканите

Предупреждението е общо, а не конкретно

По думите му масовостта на съобщението и начинът, по който е разпространено, говорят за общи съображения за завишен риск, а не за конкретен, непосредствен атентат. "Практиката показва, че когато службите разполагат с данни за конкретна точка и час на нападение, те не излизат с публични съобщения, за да не предупреждават извършителите, а работят тихо с партньорските служби за предотвратяването му", заяви той.

В Европа борбата с тероризма е ежеседмична – само през миналата година на континента са арестувани близо 500 души за терористична дейност. В Западна Европа опасността е осезаемо по-висока, докато у нас подобни случаи почти липсват.

ОЩЕ: Заради растящи заплахи: САЩ изтеглят част от дипломатите си от Близкия изток

Къде попада България на картата на риска?

Важно уточнение дава и официалната карта на Държавния департамент на САЩ, която разделя държавите по нива на риск за пътуващите американци:

Ниво 1 Синьо – най-нисък риск: Тук попадат България и по-голямата част от Източна Европа, където важат обичайните предпазни мерки.

Ниво 2 Жълто – завишено внимание: Обхваща повечето държави от Западна Европа заради по-високата терористична заплаха.

Ниво 4 Червено – критичен риск: В тази категория е Русия, където престоят на американски граждани се счита за изключително опасен.

Заради комбинацията от терористичен риск и хибриден натиск в Западна Европа Вашингтон съветва гражданите си да избягват големи струпвания на хора, коледни базари, транспортни възли и протести, както и да следят постоянно актуалната информация за полетите си.