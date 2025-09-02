Призна ли ЕС, че заради Украйна е сключил лоша сделка с Тръмп за митата?

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, изглежда, призна, че войната в Украйна е била фактор при сключването на засипваното с критики търговско споразумение на ЕС със САЩ. Така Politico анализира думи на бившия португалски премиер от речта му на Стратегическия форум в Блед (Словения) в понеделник, 1 септември. Според изданието Коща е признал, че за да може Щатите да участват в гаранциите за сигурността на Украйна, ЕС е направил компромис.

Точните думи на председателя на Европейския съвет са: "Ние определено не се радваме на връщането на митата. Но ескалирането на напрежението с ключов съюзник по повод митата, докато източната ни граница е под заплаха, би било неразумно рисковано (...) Стабилизирането на трансатлантическите отношения и гарантирането на ангажимента на САЩ за сигурността на Украйна бяха основен приоритет".

Това е значително отклонение от официалната позиция на изпълнителния орган на ЕС, отчита Politico.

Каква е сделката на ЕС и САЩ?

През юли бе постигнато споразумение за мита от 15% за почти всички стоки, изнасяни от ЕС за САЩ.

Само че имаше други детайли, които доведоха до загриженост в блока - според американския президент ЕС е поел ангажимент за закупуване на енергия на стойност 750 млрд. долара и за допълнителни инвестиции в САЩ в размер на 600 млрд. долара. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен уточни, че покупките на енергийни продукти ще бъдат с обем от 250 млрд. долара годишно до края на мандата на Тръмп като президент на САЩ и имат за цел да заменят оставащия внос на руски изкопаеми горива.

Снимка: Антонио Коща и Росен Желязков, източник: правителствена пресслужба

Коща с различна позиция от Фон дер Лайен

Изненадващо откровените коментари на Коща противоречат на позицията на Урсула фон дер Лайен, която настоява, че небалансираният пакт няма нищо общо с поддържането на подкрепата на Доналд Тръмп за Украйна.

Тръмп вече обяви, че Европа ще купува оръжия от САЩ и ще ги предава на Киев, а Вашингтон няма да участва пряко с военен контингент в Украйна при евентуално мирно споразумение с Русия, но ще помага "от въздуха" - вероятно със сателити и разузнаване.

"Няма връзка между двете", заяви Фон дер Лайен по време на пресконференция във Финландия в петък, когато беше попитана дали съображенията за сигурността са повлияли на ЕС да се съгласи на сделката за митата с Тръмп. Тя защити пакта, който беше критикуван в някои европейски столици като срамна капитулация пред американските изисквания. Според нея това е "добро търговско споразумение".

Коща обаче, който представлява интересите на правителствата на ЕС в Брюксел, призна "разочарованието, което изпитват много европейци, които считат, че Съюзът е бил твърде пасивен в оформянето на събитията през лятото в областта на търговията, отношенията със САЩ и Украйна".

Антонио Коща предупреди Тръмп

Той също така отправи предупреждение към Вашингтон, който атакува ЕС заради неговите технологични регулации. Тръмп заплаши миналата седмица да наложи мита на държави, чиито цифрови правила "дискриминират" американските фирми: Тръмп обмисля санкции срещу ЕС заради Акта за цифровите услуги.

"Нашите партньори – включително САЩ – трябва да знаят, че ЕС винаги ще защитава своя суверенитет, своите граждани, своите компании и своите ценности", заяви Коща. "Дипломацията никога не трябва да се бърка със самодоволство".

Тереза Рибера, изпълнителен вицепрезидент на Европейската комисия, заяви в петък пред Financial Times, че ЕС "не може да бъде подчинен на волята на трета страна". Комисарят по индустриалната стратегия Стефан Сежурне заяви миналата седмица, че търговското споразумение между ЕС и САЩ трябва да бъде преразгледано, ако намеренията на Тръмп се превърнат в "декларации".