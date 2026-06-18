Радар за икономика: Най-важните новини на 18 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 18 юни 2026 г.

Евростат официално: Цените на храните в България са много по-високи от куп други страни в ЕС

При хранителните продукти и безалкохолните напитки, които са втората най-голяма разходна категория за домакинствата в ЕС, в България ценовото равнище е на 92 на сто от средното в ЕС, като тези стоки са по-евтини в Румъния - 80 на сто от средното в ЕС, както и в Словакия, Полша и Чехия съответно с цени на храните 83,2, 89,5 и 89.8 от средното в ЕС. Това показват официални данни на Евростат.

Още: Евростат официално: Цените на храните в България са много по-високи от куп други страни в ЕС

С подкрепа от Пеевски: Управляващите приеха нов таван на дълга

След няколкочасови дебати парламентът прие удължителния бюджет за 2026 г. и разреши на правителството да поеме нов държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро. Решението беше подкрепено от управляващите от "Прогресивна България" и депутатите от "ДПС-Ново начало", докато "Продължаваме промяната", "Демократична България" и "Възраждане" гласуваха против. ГЕРБ се въздържа.

Още: С подкрепа от Пеевски: Управляващите приеха нов таван на дълга

След еврото: Чуждите инвестиции скочиха до над 2 милиарда

Преките чуждестранни инвестиции скочиха до 2,02 млрд. евро към края на месец април тази година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Нетният поток на преките вложения е с 1,74 млрд. евро по-голям спрямо първите четири месеца на миналата 2025 година. През периода януари-април той е бил положителен в размер на 276,4 млн. евро, което представлява седем пъти по-нисък резултат спрямо актуалните данни. След еврото: Чуждите инвестиции скочиха до над 2 милиарда

Рязка промяна в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар рязко се срина и дори за кратко падна под психологическата граница от 1,15 към американската валута. Причината е в засилването на щатския долар след решението на Федералния резерв на САЩ да запази лихвите непроменени. В началото на седмицата изгледите за разрешаване на петролната криза в Близкия изток подкрепиха европейската валута и тя достигна стойности, невиждани от началото на месеца.Рязка промяна в курса на еврото

Любопитен завой в цената на петрола

Цената на петрола се понижи с над 2 процента, след като САЩ и Иран подписаха временно споразумение, което предвижда прекратяване на конфликта между двете страни, възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции върху иранския петрол, предаде Ройтерс. Спадът продължи след пониженията от предходната сесия, като пазарът заличи поскъпването от сряда, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да възобнови бомбардировките срещу Иран.

Любопитен завой в цената на петрола