Радар за икономика: Най-важните новини на 19 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 19 юни 2026 г.

"Жизненоважна глътка въздух": ЕК одобри близо 1 млрд. евро за България по ПВУ

България ще получи близо 1 млрд. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост, след като Европейската комисия даде положителна оценка за четвъртото плащане по механизма. Новината беше съобщена от вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов по време на брифинг в Министерския съвет.

Още: "Жизненоважна глътка въздух": ЕК одобри близо 1 млрд. евро за България по ПВУ

Разходите на работодателите за заплати растат с двуцифрен процент

През първото тримесечие на 2026 г. спрямо първото тримесечие на 2025 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 13,4 на сто. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). В индустрията увеличението на разходите е с 14,1 на сто, а това в услугите е с 12,5 на сто.

Още: Разходите на работодателите за заплати растат с двуцифрен процент

Курсът на еврото е невиждан от месеци

Курсът на еврото спрямо щатския долар продължава да се срива и дори доближава психологическата граница от 1,14 към американската валута, което е невиждано от три месеца. Причината е в засилването на щатския долар след решението на Федералния резерв на САЩ да запази лихвите непроменени. А в началото на седмицата изгледите за разрешаване на петролната криза в Близкия изток подкрепиха европейската валута и тя се котираше на значително по-високи нива. Курсът на еврото е невиждан от месеци

Неочакван обрат с цената на петрола

Цената на петрола спря силното си поевтиняване от последните дни, след като днес стана ясно, че планираните за днес преговори между САЩ и Иран в швейцарския планински курорт Бургенщок няма да се състоят, предаде Ройтерс. Швейцарското Министерство на външните работи съобщи това, след като говорител на Белия дом заяви, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е отложил среща с представители от преговорния екип на Иран. Неочакван обрат с цената на петрола

Иран отмени транзитните такси за Ормузкия проток

Висшият съвет за национална сигурност на Иран (ВСНСИ) обяви, че съгласно Меморандума за разбирателство от Исламабад корабите няма да заплащат такси за преминаване през Ормузкия проток през следващите 60 дни, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА. В изявление Съветът съобщи, че кандидатстващите за преминаване през Ормузкия проток няма да дължат никакви такси за период от 60 дни, като тези разходи ще бъдат поети от администрацията на Иран.

Още: Иран отмени транзитните такси за Ормузкия проток