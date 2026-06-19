Разходите на работодателите за заплати растат с двуцифрен процент

През първото тримесечие на 2026 г. спрямо първото тримесечие на 2025 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 13,4 на сто. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). В индустрията увеличението на разходите е с 14,1 на сто, а това в услугите е с 12,5 на сто.

През първото тримесечие на 2025 г. на годишна база разходите на работодателите за един отработен час са нараснали с 12,4 на сто, като в индустрията увеличението е било с 14,1 на сто, а в услугите - с 11,8 на сто. През четвъртото тримесечие на 2025 г., също на годишна база, разходите на работодателите за един отработен час са нараснали с 13,9 на сто. В индустрията увеличението е било с 11,8 на сто, а в услугите - с 14,8 на сто.

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Разходите за труд по сектори

През първото тримесечие на годината най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Държавно управление“ - с 20,3 на сто, „Други дейности“ - с 19,3 на сто, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 18,9 на сто.

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 13,2 на сто, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 14,2 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 20,6 на сто за сектор „Други дейности“ до 7,7 на сто за сектор „Операции с недвижими имоти“.

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