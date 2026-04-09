Радар за икономика: Най-важните новини на 9 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 9 април 2026 г.

Само 4 кораба са успели да прекосят Ормузкия проток от началото на прекратяването на огъня между САЩ, Израел и Иран, като нито един от тях не е бил танкер - само кораби, натоварени със "сухи" стоки. Това съобщи The New York Times на база данни от Kpler -водеща глобална компания за данни и анализи, специализирана в проследяване на корабоплаване в реално време. Европейският сорт петрол "Брент" вече е на цена 96,62 долара за барел, т.е. 1,97% поскъпване според данните от платформата за следене на живо на цените на CNBC, а лекият суров петрол е на ниво 96,99 долара за барел или с 2,73% по-висока цена.

В същото време американската инвестиционна банка Goldman Sachs понижи прогнозите си за цената на петрола през второто тримесечие на 2026 г. след постигнатото споразумение за двуседмично прекратяване на огъня между САЩ и Иран, предаде Ройтерс. През настоящата седмица цената на петрола отбеляза значителен спад, като основният фактор е очакването за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток - ключов маршрут за глобалните енергийни доставки.

След обявеното временно примирие между САЩ и Иран съм малко по-спокоен, тъй като високите цени на горивата се дължат на конфликта. Деескалацията на конфликта е един от най-важните фактори за понижаване на цените. Големият въпрос е ще се задържи ли това примирие и как ще реагират пазарите. У нас имаше едно плавно увеличаване на цените на колонките и, ако има понижаване, очаквам то да е отново плавно. Зависи как се движат цените на международните пазари. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Преминаването на България от лева към евро досега е оказало ограничено и до голяма степен еднократно въздействие върху потребителските цени. Това се посочва в анализ от експерти на Европейската централна банка (ЕЦБ), публикуван в блога на институцията. Инфлационният ефект от въвеждането на еврото в България се изчислява на 0,3 до 0,4 процентни пункта, сочат резултатите от изследване чрез симулационни модели, проведено от експертите.

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя обрат, като не успя да се задържи над нивото от 1,17 към американската валута, достигнато вчера след новината за споразумението за двуседмично примирие с Иран, което е обвързано с отваряне на Ормузкия проток. Еврото бе на по-ниски котировки към долара в последните седмици, като главен фактор бе заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

